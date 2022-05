Par Sihem Bounabi

Le paradoxe algérien, une Algérie qui recèle les plus importantes réserves minières et énergétiques au monde, mais avec un développement économique à la traîne, a été mis en exergue, hier, par le docteur Ali Kefaifi, expert en énergie et ancien cadre dirigeant à Sonatrach. Il a mis en avant le potentiel immense de l’Algérie et a, cependant, taclé l’administration laxiste qui « préfère rester dans les bureaux » et ralentir les multiples possibilités d’exploration et d’investissements alors qu’aujourd’hui, il est plus qu’urgent d’accélérer la cadence en diapason avec le nouveau cycle économique.

Intervenant sur les ondes de la Chaîne III de la Radio algérienne, Ali Kefaifi a souligné qu’« avec ses richesses énergétiques, minières et naturelles, l’Algérie peut se transformer en un pays de relocalisation des IDE et de l’investissement de la diaspora ». Estimant que «l’année 2022, consacrée année économique par excellence, est une opportunité offerte et à ne pas rater ».

Relevant le fait que «nous accusons un retard très important en matière de réindustrialisations », il estime que c’est aussi une chance extraordinaire presque divine pour entrer dans un nouveau cycle économique mondial et régional.

Il explique ainsi que « « le nouveau cycle connu en économie sous le nom de cycle de Kondratiev, auquel nous devrions nous adapter, veut que tous les soixante ans il y a ce passage du monde du monopolaire au multipolaire avec un renouveau en matière de technologie, en énergie et en environnement ». Enchaînant qu’«il y a aussi un côté positif du fait qu’on n’a pas beaucoup fait en matière d’industrialisation -ces vingt dernières années-, ce qui est en soi un avantage puisque tout est à faire », démontre l’analyste Ali Kefaifi.

Afin de rattraper le retard accumulé, l’expert en énergie lance à cet effet un appel pour une véritable analyse et un diagnostic stratégique et de relever les points forts et les points faibles. Ce qui implique rationnellement à faire de la planification et de la modélisation, en soulignant qu’« il faut s’adapter de manière très précise, très rapide et conforme aux us et coutumes internationaux ».

Abordant les potentialités de l’Algérie dans le domaine minier, il explique que « si nous avions 1% des réserves mondiales ce serait extraordinaire, nous serions très riches. Or, selon nos estimations, nous possédons 20% à valoriser », estime-t-il, et « c’est faramineux et faramineux ».

Il ajoute que cela pourrait rapporter à l’horizon 2025-2030 à l’Algérie l’équivalent de 150 milliards de dollars. Taclant à maintes reprises l’administration « qui ne sort pas de ses bureaux pour faire de l’exploration et exploiter à bon escient les potentiels qui existent », il cite notamment le cas de potasse découvert lors de puits d’exploration de sociétés étrangères mais qui sont occultés par l’administration en confiant que «l’ on a découvert que nous avons un des trois ingrédients majeurs des engrais qui est le potasse, qui équivaut à trois fois les réserves mondiales, soit près de 600 milliards de tonnes dans le Sahara et le Nord de l’Algérie », enchaînant que «les puits existent déjà, il suffit de forer des puits horizontaux et laisser la potasse monter».

Il cite également le cas des terres rares qui permet l’éolien, les équipements magnétiques notamment pour les voitures électriques où l’Algérie est la première réserve. Se désolant du fait qu’« on ne comprend pas pourquoi l’administration n’agit pas avec un partenaire algérien ? Nous avons présenté à titre gracieux un programme d’exploration où nous leur avons dit que dans trois mois maximum, on va vous amener à découvrir les sites précis de terres rares et découvrir le thorium qui va avec ».

Afin de donner un nouvel élan au secteur des mines, Ali Kefaifi estime qu’il faudrait « absolument des codes miniers devenus codes universels de réussite », à l’instar des codes australien, canadien et de certains pays africains, comme l’Afrique du Sud. Assénant que « nous avons à prendre ces codes miniers ou personne ne viendra ». Il précise à ce propos qu’il s’agit de « copier sur les modèles de ces pays qui ont réussi grâce à un code minier attractif pour faire en sorte que le dossier d’investissement, qui passe chez nous, ne met pas dix fois plus de temps qu’il n’en met au Mali ou au Tchad, exposés de surcroît à des difficultés ». Affirmant qu’il faut absolument pour l’Algérie « de s’adapter au lieu de trop réfléchir ».

Il souligne également l’importance du soutien des entreprises familiales et des PME à l’instar des modèles turcs et italiens. A l’exemple de l’entreprise familiale comme Tosyali, il suggère qu’« il faut analyser pourquoi cette société familiale (installée à Oran, ndlr) a réussi à exporter son expertise et relever les point négatifs de la société nationale SNS, qui essaie de se positionner depuis les années 1980 sans y parvenir ».

Par ailleurs, abordant la question des enjeux énergétiques, un sujet qu’il a également développé dans un récent entretien accordé à Reporters, Ali Kefaifi explique que « nous avons des avantages comparatifs indéniables et l’un des meilleurs d’entre eux est l’énergie. En Algérie, nous avons plusieurs formes d’énergie, le pétrole, le gaz, mais surtout le solaire, qui est devenu aujourd’hui une énergie compétitive ».

Il ajoute que « nous avons également d’autres formes d’énergie, dont un des plus grands gisements d’uranium au monde. L’administration croit que nous avons 26 000 tonnes, c’est faux nous avons 70 milliards de tonnes».

A court terme et dans le contexte géopolitique actuel, l’expert en énergie explique que «le gaz est une excellente opportunité à condition que l’on agisse très vite, dès cet automne et pour ces deux prochaines années, parce que le plus grand consommateur de gaz en Europe, qui est l’Allemagne, est en forte demande ».

Ali Kefaifi estime que parmi les maillons faibles de l’Algérie pour transformer les nombreuses ressources naturelles dans plusieurs domaines en richesse, c’est « le manque de planification et de modélisations et il faut absolument renouer avec ça ».

Il se désole toutefois que même lorsqu’il y a des programmes de planification et de stratégie qui sont développés, ils restent dans les tiroirs ». Affirmant encore une fois qu’aujourd’hui, il est important qu’il y ait une planification, une coordination et une stabilité des lois pour dix ans. C’est une nécessité pour motiver les entreprises et les investisseurs ». n

