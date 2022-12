Le Président de la République a affirmé également que la mine de phosphate à Tébessa et le gisement de fer à Gara Djebilet (Tindouf) étaient deux projets stratégiques pour l’avenir de l’Algérie.

L’Algérie investira dans le phosphate, «un produit de grande importance en raison de la perturbation que connait ce minerai sur le marché international», a déclaré M. Tebboune lors de sa visite au stand de la Société des mines de phosphates (Somiphos). Qualifiant ce projet de «bataille» qu’il importe de gagner, le président de la République a souligné que le pays possédait «toutes les compétences et les qualifications pour ce faire».

Rappelant que plus de 250.000 étudiants sortaient chaque année des universités algériennes, il a insisté sur l’importance d’avancer vers le meilleur. Concernant le gisement de fer de Gara Djebilet (Tindouf), il a mis l’accent sur la nécessité de «revoir à la hausse les niveaux de production dans les plus brefs délais» et d’accélérer la réalisation du chemin de fer dans la région.

