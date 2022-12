Les opérations d’extraction du charbon à la mine de Menounet (wilaya de Bechar) seront entamées en avril 2023, a-t-on appris mardi auprès de la direction de l’énergie et des mines. «Tout est prévu pour l’entame des opérations d’extraction du charbon à la mine de Menounet, située à une centaine de kilomètres au sud de Bechar, par un groupe industriel algéro-turc», a précisé à l’APS le directeur du secteur, Bouchouour Abdelatif Abbas. Selon le même responsable, l’entrée en phase d’exploitation de cette mine qui s’étend sur une superficie de 144 hectares extensible, permettra, dans une première phase, de produire mensuellement entre 7.000 et 10.000 tonnes de charbon, destinées à la satisfaction des besoins nationaux, en plus de l’exportation lors d’une prochaine étape. S’agissant de son impact social, cet investissement retenu dans le cadre du plan d’action national (2020-2024) visant à redynamiser le secteur, pourrait générer entre 400 et 500 nouveaux emplois notamment au profit de la main-d’œuvre locale, a-t-il souligné. Le gisement de charbon de Menounet contribuera à promouvoir l’investissement dans le secteur minier dans la région du sud-ouest du pays qui dispose d’importantes ressources minières, à l’image du gisement de manganèse de la région de Guettara (250 km au sud de Bechar), a-t-on fait savoir. Le gisement de manganèse de la région de Guettara est à même de répondre aux besoins de différents complexes industriels métallurgiques à travers le pays, a-t-on indiqué à la direction du secteur.

