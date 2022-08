Par Sihem Bounabi

Le Président-Directeur général de l’Entreprise nationale de fer et de l’acier (Feraal) Ahmed Benabbas a annoncé, hier, le lancement début septembre d’un appel d’offres national et international pour trouver des partenaires intéressés à investir dans la mine de Gara Djebilet et sélectionner des partenaires prêts à investir et accompagner des unités industrielles spécialisées dans la sidérurgie.

Intervenant sur les ondes de la Chaîne I de la Radio nationale, Ahmed Benabbas, a souligné que la mine de fer de Gara Djebilet est un important projet stratégique pour le développement de la sidérurgie en Algérie et que les premières productions de fer sont d’ores et déjà destinées au site d’exploitation.

Le PDG de Feraal a également affirmé que l’exploitation de la mine de Gara Djebilet permettra la création de milliers d’emplois directs et indirects pour les jeunes dans les années à venir. Il conforte ces propos en précisant que «chaque unité qui produira une tonne de fer nécessite la création de 2 000 postes d’emplois directs», enchaînant que «pour chaque emploi direct il faut compter entre 5 à 10 emplois indirects, ce qui aura inéluctablement des retombés positives sur le marché de l’emploi dans la région».

Ahmed Benabbas estime qu’avec la perspective que le site minier atteigne dans les prochaines années une production annuelle de 5 millions de tonnes de fer, impliquerait inéluctablement l’édification d’une cité minière composée d’au moins 5 000 logements qui contribuera également au développement économique de toute la région. Pour rappel, le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, avait donné, fin juillet, le coup d’envoi des travaux d’exploitation de la mine Gara Djebilet-ouest qui doit produire 2 à 3 millions de tonnes de minerai de fer/an dans une première phase (2022-2025), pour arriver à 40-50 millions tonnes/an à partir de 2026.

Depuis sa mise en exploitation en juillet dernier, une première quantité de minerai de fer, estimée à 1 000 tonnes, a été extraite il y a plus d’une semaine. Le Directeur général adjoint de Feraal, Réda Belhadj avait à cette occasion affirmé pouvoir atteindre «20 000 à 25 000 tonnes le mois prochain pour arriver à environ 100 000 tonnes/mois d’ici la fin de l’année». Il a également expliqué que durant cette phase expérimentale, la moitié des quantités de minerai de fer extraite sera transportée vers la wilaya d’Oran pour être exportée vers la Chine et la Russie» tandis que l’autre moitié sera destinée à alimenter des usines de fer et d’acier activant en Algérie. Le projet permettra ainsi de garantir et sécuriser l’approvisionnement des usines nationales de métallurgie et de sidérurgie en matière brut dont en priorité notamment celle d’El Hadjar et Tosyali.

Selon les responsables du site, le minerai de fer sera prochainement acheminé par camions à Béchar par le Groupe de transport des marchandises et de logistique (Logitrans), où il sera transformé et valorisé par des opérateurs désirant investir dans ce domaine, en attendant la réalisation de la voie ferrée Béchar-Gara Djebilet. Considérée comme l’une des plus grandes mines de fer dans le monde, Gara Djebilet recèle plus de 3 milliards de tonnes de réserves dont 1,7 milliard de tonnes exploitables. <

Articles similaires