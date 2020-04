Miloud Kaddar a travaillé en Algérie puis à l’international dans plus de 50 pays. Il a exercé à l’OMS à Genève pendant de longues années. Il est actuellement consultant international.

Reporters : Même si l’heure du bilan n’a pas encore sonné, quels premiers enseignements peut-on tirer, selon vous, de la façon dont le système de santé algérien a réagi et fonctionné par rapport à l’épidémie du Covid-19 ?

Miloud Kaddar : Effectivement, nous ne sommes pas encore à l’heure du bilan, car le danger est encore présent et les risques demeurent importants. Il faut encore réussir la période du déconfinement et s’organiser pour faire face à une éventuelle deuxième vague. On en est encore loin.

Les premiers enseignements sont les suivants :

1) Cette pandémie a mis à nu les faiblesses structurelles et l’état d’impréparation de notre système de santé pour faire face à une situation de pandémie, d’urgence sanitaire et de choc externe grave. Nous n’avons pas été les seuls dans cette situation. Pourtant, depuis plus de 10 ans, les signes d’épidémies à potentiel pandémique (SRAS, 2002-2003, Syndrome respiratoire du Moyen-Orient, Ebola et autres), de risques sanitaires majeurs étaient là pour inciter à préparer et à mettre en place un véritable système de surveillance épidémiologique, d’alerte, de communication et de réponse rapide. Rien de sérieux et de fonctionnel n’a été mis en place. Il a fallu dans un premier temps improviser, s’agiter dans tous les sens et prendre des mesures d’urgence pas toujours cohérentes et efficaces. Cela ne doit plus se reproduire.

2) L’importance d’avoir un secteur public puissant et opérationnel a été démontré, sinon l’effet du Covid 19 aurait été plus grave et plus catastrophique. La présence d’un personnel médical et paramédical tout à fait compétent et dévoué et la disponibilité largement suffisante en termes de structures publiques ont permis d’amortir le choc. Cependant, la logistique n’a pas suivi dans les délais, le manque d’équipement adéquat a été dramatique, tout au moins au début. On peut donc dire que le secteur public et la production locale de produits stratégiques sont deux exigences de la sécurité nationale.

3) La mise en place d’un conseil scientifique, malgré quelques limites dans sa composition et son statut, a été un important cadre pour faire le point sur le plan technique et sanitaire et recommander les mesures de prévention et de prise en charge qui s’imposent. Ce dialogue entre les scientifiques et les décideurs est un modèle à améliorer et à reproduire dans le développement de la nouvelle politique de santé.

4) Face à un problème d’épidémie où on ne dispose encore ni de vaccin ni de médicament à efficacité prouvée et validée, il ne reste que les mesures de prévention, d’isolement et de rupture de la chaîne de transmission pour faire la différence. Dans ce cas, la relation gouvernants-citoyens et la qualité de la communication avec tous les acteurs professionnels et sociaux sont capitales pour établir un climat de confiance et de discipline collective qui permet le respect des consignes, l’acceptation des privations temporaires et la mobilisation de tous. Sur ce terrain, il y a encore beaucoup à faire, car en fait c’est de démocratie et de l’Etat de droit dont il s’agit.

5) Une des tares de notre système de santé est l’absence de coordination effective entre le secteur public et le secteur privé. Cette tare s’est traduite, par exemple, par une démobilisation des praticiens du secteur privé qui représentent, il faut le rappeler, presque la moitié des effectifs des professionnels de la santé en Algérie. Les praticiens privés ont été très peu informés, impliqués, guidés, protégés, soutenus, mais il faut le dire aussi ils se sont assez peu mobilisés pour ne pas dire plus. Il est évident que ni leur formation ni leurs pratiques, ni leurs motivations ne les incitent à contribuer à une riposte nationale contre une catastrophe ou urgence sanitaire. Une réflexion sérieuse sur la relation public-privé est à mener dans le cadre de la réforme du système de santé.

6) L’impact économique de la crise Covid-19 risque de faire encore plus de victimes que le virus lui-même. La crise sanitaire en Algérie est aggravée par la chute drastique des recettes pétrolières et de nos réserves en devises. Le risque de crise économique, politique et sociale est grand après le dé-confinement. Il faut revoir de fond en comble notre système économique et de santé tout comme nos paradigmes, valeurs, modes de vie et de gouvernance. En serons-nous capables individuellement et collectivement ?

Ce qui me réconforte un peu, c’est l’immense mouvement populaire et l’élan de solidarité et d’innovation manifestés ces derniers mois par les soignants, les jeunes, les artistes et bien d’autres citoyens.





Dans la perspective de l’après-Covid-19, le chef de l’Etat a annoncé, il y a quelques semaines, qu’il y aura, dans le cadre d’une nouvelle réforme du secteur et la modification de la « loi santé » de 2018, la création d’une super agence sanitaire. Quels problèmes cette agence va-t-elle gérer ? Va-t-elle tous les régler ?

Effectivement, le Président de la République et, par la suite, le ministre de la Santé ont annoncé, d’une part, une série de mesures immédiates et, d’autre part, le projet de réforme totale du système de santé. Parmi les annonces immédiates, il y a ce projet d’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSS). Ce genre de structures existe dans de nombreux pays avec des statuts et des attributions très différentes. En a-t-on besoin en Algérie pour faire face à une situation comme celle induite par le Covid-19 ? Certainement, notamment pour se doter des moyens et des outils de surveillance et de riposte. Il reste de nombreuses questions et considérations à prendre en compte. Par exemple, pourquoi créer une agence nationale de sécurité sanitaire, alors que nous avons l’Institut national de santé publique (INSP) à Alger et qui est resté en hibernation de longues années ? Qui fera quoi et quelles seront leurs relations et attributions respectives (ANSS et INSP) ? Quel est le statut de l’Agence par rapport au ministère de la Santé ? S’occupera-t-elle de riposte aux catastrophes et aux urgences sanitaires ou de toute question de sécurité et de politique sanitaire dans le pays ?

J’attire l’attention sur deux points tirés de l’expérience internationale : la création d’un nouvel organe ou établissement ne réglera aucun problème sérieux sans une réforme du système et de sa gouvernance. La précipitation est aussi notre ennemi, la preuve est que l’on parle de changement à introduire dans une loi sanitaire votée en 2018 ! Il faudra pendre le temps de consulter largement pour élaborer une nouvelle politique de santé digne de ce nom, qui fixera le cap pour 10-20 ans.



Toujours dans le cadre de la réforme annoncée, le chef de l’Etat a pris la décision de mettre un terme au service civil pour les médecins, désormais libres de travailler ou non dans les régions du sud du pays. Son choix paraît tenir compte du grand et long mouvement de grève des médecins spécialistes en 2018. Est-il pertinent ou non ? Qu’en est-il également de sa décision de faciliter l’accès aux études de médecine aux bacheliers du Sud avec l’interdiction durant cinq ans, une fois médecins, d’exercer dans le Nord du pays ?

Cette décision est importante et est une réponse aux revendications argumentées des médecins spécialistes ces dernières années. Le problème de fond reste cependant entier : comment réduire les inégalités criantes d’accès aux soins, notamment spécialisés, dans les régions déshéritées et celles du sud du pays ? Comment attirer et maintenir des spécialistes dans des régions où l’environnement et les conditions de travail sont réputés difficiles ?

La mesure visant à faciliter l’accès aux études de médecine aux bacheliers du sud du pays avec l’interdiction durant cinq ans, une fois médecins, d’exercer dans le Nord du pays est une piste intéressante. Est-elle applicable, acceptable et donnera-t-elle de bons résultats ? N’introduira-elle pas une nouvelle inégalité, une différenciation et une restriction des droits et libertés des bacheliers et médecins originaires du sud du pays ? Voilà des questions sensibles, difficiles et complexes. Il y a beaucoup de réflexions et d’expériences dans le monde sur la formation et la mobilité des professionnels de la santé, sur la réduction des disparités régionales et sociales et les déséquilibres de répartition des personnels de santé. En a-t-on profité et tiré les enseignements pour les adapter à notre pays ? A-t-on fait un bilan critique, objectif et contradictoire de ce qui a été fait et tenté ici et ailleurs ? Je pense que le chantier de la réforme du secteur de la santé devrait être l’occasion de revoir toute la formation et la gestion des ressources humaines pour la santé pour les mettre au diapason du 21e siècle et du droit aux soins pour tout Algérien quel que soit son statut ou son lieu de résidence.



Dans les solutions qu’on préconise pour la remise sur pied de notre système de santé dans sa globalité, on avance celle de la revalorisation des conditions salariales du personnel soignant. On parle également du statut des professeurs hospitalo-universitaires. Qu’en pensez-vous ?

Bien sûr qu’il faut valoriser nos personnels de santé, revaloriser leurs salaires et revoir les statuts. Il s’agit de reconnaître leur importance dans le fonctionnement de notre économie et société, les inciter offrir des services de santé performants et de qualité et les protéger contre les tentatives de corruption et de détournements de leur mission éthique de protection de la santé des citoyens.

La valorisation ne signifie pas seulement augmentation de salaires même si celle-ci est importante. Elle doit se traduire par une actualisation permanente des connaissances et des pratiques et une amélioration des conditions de vie et de travail surtout les jeunes professionnels. Il s’agira aussi de promouvoir la confiance et la reconnaissance et l’implication de chacun dans la gestion et dans le processus de prise de décision. Il faut aussi casser les situations de rente, de mandarinat désuet et de fonctionnement bureaucratique stériles.



Dans un entretien accordé récemment à El Watan, le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, a déclaré en parlant de la réforme à venir que « la réforme du système de santé s’impose » et qu’« il a montré ses limites avec une gratuité de soins qui n’a pas reflété l’équité demandé ». Le bilan qu’il fait est que la gratuité des soins a surtout permis à des riches de se soigner gratuitement. Quelle appréciation faites-vous de cette déclaration ?

Dans le cadre d’une volonté de réforme du système et de la politique de santé, il est légitime de se poser ce genre de questions et de mettre tout à plat sans a priori et sans complaisance.

La question de la « gratuité des soins » se pose et notamment à qui a-t-elle profité, pourquoi et quel changement introduire et comment ? Le projet initial avait de nobles objectifs et a induit une dynamique certaine, il a cependant été bureaucratisé, dévoyé et détourné au fil des années et les inégalités d’accès aux soins se sont creusées. Tout cela doit se discuter sur la base de données chiffrées, d’avis contradictoires des professionnels et des acteurs sociaux, d’analyses de terrain et d’avis d’experts. Jusqu’à présent, le débat est basé sur des opinions, des anecdotes, des préjugés favorables ou défavorables, des positions idéologiques et des intérêts plus ou moins inavoués. Ce dossier est lourd du point vu social, politique, mais aussi sanitaire. Il faut le traiter rigoureusement, le porter sur la place publique à un certain moment avec des solutions et alternatives cohérentes et faisables tenant compte des besoins et priorités de santé et de la situation économique et financière du pays.

Si la gratuité des soins dans le secteur public est à remettre en cause, il devrait en être de même de la libéralisation, dérégulation et privatisation croissante du système de santé. Cette tendance concerne une grande partie des professionnels et des services de santé du pays. Elle prend des formes très diverses, concerne un grand nombre d’acteurs et a répondu à une large gamme de demandes de soins et de produits de santé. Elle a cependant généralisé la sélection par l’argent, aggravé les inégalités d’accès aux soins et de répartition des personnels de santé, déréglé encore plus le secteur public et enfin pesé lourdement sur les budgets des ménages et des patients d’autant plus que la sécurité sociale ne couvre qu’une partie très réduite des frais de recours au secteur privé.

Un bilan critique de ces deux grands blocs de notre système de santé serait fort utile avec l’objectif d’aller vers un réel partenariat public-privé en bannissant les conflits d’intérêts et confusions des rôles et en garantissant un accès équitable aux soins et un financement en fonction des revenus et capacités de chacun.



Dans le même entretien, le ministre a affirmé, toujours à propos de la réforme, que le « salut est dans la contractualisation » et qu’il s’« engage à la mettre en place pour assurer des soins de qualité ». De cette contractualisation, il semble en parler comme d’une nouveauté, alors qu’il en est question, croit-on savoir, depuis la fin des années 1990. Pourquoi selon vous ?

Effectivement, la contractualisation est une des approches à privilégier dans le cadre de la réforme de notre système de santé. C’est maintenant une vieille histoire en Algérie, puisque c’est la loi de finances de 1993 qui a introduit le principe de la contractualisation entre les organismes de sécurité sociale et les établissements publics de santé, en remplacement du « forfait-hôpitaux » en vigueur depuis l’instauration de la « gratuité des soin » en 1973. Il faut se rappeler que cette dernière s’est traduite par une quasi disparition de toute forme de facturation et de gestion rigoureuse des dépenses dans les structures publiques de soins. Les hôpitaux, qui avaient jusque-là un outil rudimentaire de comptabilisation et de facturation des actes, l’ont abandonné dès l’institution du principe de la dotation globale forfaitaire par l’autorité centrale. La gratuité des soins s’est accompagnée donc d’une institutionnalisation du budget forfaitaire sans lien avec les activités réelles et les prestations effectivement offertes. Elle a officialisé la gestion exclusivement administrative puisque ni les financeurs ni les responsables des établissements de soins n’avaient les outils pour évaluer la quantité, la qualité et le coût des activités et prestations réalisées.

Cette question du lien entre le financement et la prestation est fondamentale dans toute politique de santé. Elle se pose aujourd’hui au moins à trois niveaux :

• Entre le ministère de la Santé et la Sécurité sociale : sur quelles bases est décidée la contribution de la sécurité sociale au budget du secteur public ?

• Entre le ministère de la Santé et les établissements publics de santé et annexes : à quoi s’engagent les établissements en contrepartie du budget reçu ? Qu’exige le ministère en contrepartie du budget attribué à l’établissement public ? Quels objectifs et quels résultats ? quels indicateurs ?

• Entre la Sécurité sociale (Cnas et Casnos) et les prestataires privés : sur quelles bases les financements et remboursements des prestations du secteur privé sont-elles faites ?

La contractualisation est une des solutions sans être la panacée, loin de là. Elle a ses conditions dont trois principales :

• La contractualisation est une démarche au service d’une politique de santé et de protection sociale définie. Or, cette dernière est devenue incohérente et illisible.

• La contractualisation est un processus cumulatif qui exige un leadership politique, des compétences techniques, une régulation explicite et une communication efficace. Aucune de ces conditions n’a été réunie avec la continuité et l’ampleur nécessaire. Loin de là.

• La contractualisation suppose des acteurs responsables, une gestion autonome des établissements, un puissant et crédible système d’information et une volonté de transparence et d’évaluation des performances à tous les niveaux. Tout cela ne se décrète pas en un soir.

Un travail énorme a été accompli par des groupes de travail et des commissions interministérielles dans les années 1990 et 2000. Il faut leur rendre hommage. Il serait dommage qu’il n’en soit pas tiré profit ainsi que des enseignements utiles pour les réformes à engager.



Face à la transition politique, sociale et démo-épidémiologique qu’on connaît, aujourd’hui, vous plaidez pour une stratégie à l’horizon 2030 en proposant de travailler sur neuf chantiers qui vous semblent prioritaires. Que pouvez-vous nous en dire ?

Il est évident qu’il faut d’abord sortir sans trop de dégâts du choc induit par la pandémie du Covid-19 et je pense que le pays a enregistré des progrès certains en ce domaine même si on est encore loin de clôturer ce dossier. Toute négligence en ce domaine se paiera cher. Cependant, il faut aussi tirer des enseignements de cette terrible expérience et se donner des perspectives et une nouvelle vision et stratégie en matière de santé. Les mesures partielles et de conjoncture ne suffisent pas à donner le cap et à mobiliser les nombreuses ressources et potentialités du pays.

J’ai effectivement proposé 9 chantiers qui sont les suivants :

• Mener une enquête nationale de santé pour savoir de quoi souffre et meurt la population algérienne. On est démuni actuellement notamment pour fixer des priorités.

• Elaborer de manière régulière les comptes nationaux de la santé pour savoir combien l’Etat, la Sécurité sociale, les ménages et autres acteurs dépensent pour la santé.

• Conduire une étude sur le recours aux soins en Algérie pour savoir comment et où se soignent les Algériens et quelle est l’utilisation effective des services de santé existants.

• Faire une étude sur la perception et les attitudes des patients et usagers des services de santé ainsi que celles des professionnels de la santé par rapport aux réalités du système et de la politique de santé en Algérie.

• Réviser la gouvernance et mettre en place des organes de concertation, de dialogue et de coordination et notamment un Haut-comité national sur la santé.

• Réviser la loi sanitaire de 2018 pour l’améliorer sérieusement sur certains titres et articles et l’aligner sur les exigences de la réforme du système de santé et de la démocratie sanitaire.

• Débureaucratiser et contractualiser les relations entre les différents acteurs du système de soins, sortir des allocations budgétaires forfaitaires entre la sécurité sociale et la santé et au sein du ministère de la Santé entre la centrale et les établissements publics, contractualiser les relations et introduire un financement sur la base des performances.

• Renforcer les capacités de l’Etat en matière de planification, de régulation et d’évaluation de toutes les composantes du système de santé. Revoir les attributions du ministère de la Santé et renforcer de manière qualitative ses capacités.

• Préparer l’avenir en élaborant une stratégie nationale de santé pour 2030 et fixer les priorités du pays sur 5 ans en matière de santé avec des objectifs précis et des indicateurs de résultats pertinents et mesurables.

Cette liste est non exhaustive et doit être complétée avec tous les concernés, mais elle vise essentiellement à sortir de l’opacité et des positions unilatérales et à favoriser un dialogue éclairé entre tous les concernés et partenaires pour construire un système de santé éthique, efficient et équitable.

Miloud Kaddar, économiste de la santé, consultant indépendant.