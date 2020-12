Il faudra encore un peu patienter avant le retour du géant suédois. Ibrahimovic, 39 ans, a repris l’entraînement depuis plus d’une semaine, mais il ne figure pas dans la liste des convoqués communiquée pour le déplacement à Gênes hier soir lors de la 12e journée de Serie A. Le co-meilleur buteur du Championnat d’Italie (10 buts, à égalité avec Cristiano Ronaldo) s’était blessé à la cuisse gauche à Naples (3-1) le 22 novembre. Il va manquer mercredi son septième match consécutif (quatre en championnat, trois en Ligue Europa) à la pointe de l’attaque, où il est remplacé par le Croate Ante Rebic.

L’absence du Suédois, déjà absent pour quatre matches en début de saison pour cause de coronavirus, n’a toutefois pas été trop préjudiciable aux Rossoneri, toujours leaders invaincus de Serie A et qualifiés pour les 16e de finale de la Ligue Europa. L’ex-attaquant du Paris SG a d’ailleurs profité d’une cérémonie de récompenses organisée lundi par la Gazzetta dello Sport pour clamer les ambitions milanaises. «L’équipe doit avoir le courage de rêver gagner le titre, il ne faut pas avoir peur», a-t-il lancé.

Outre «Ibra», l’entraîneur Stefano Pioli est toujours privé pour le déplacement à Genoa en défense de Simon Kjaer (cuisse), mais aussi depuis dimanche de deux blessés supplémentaires, le défenseur Matteo Gabbia (genou) et le milieu de terrain Ismaël Bennacer (cuisse). L’équipe du Genoa est la dernière à avoir battu Milan en Serie A, en mars dernier (1-2 à San Siro). Depuis, les Rossoneri ont enchaîné 23 matches sans défaites (12 la saison dernière, 11 cette saison) en championnat.

Articles similaires