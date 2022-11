Une semaine de sensibilisation sur le plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé (PPSMSS) du vieux Mila est organisée par la direction de wilaya de la culture et des arts de Mila de dimanche à jeudi. La manifestation donne lieu notamment à l’organisation d’une exposition de photos des principaux monuments archéologiques du secteur sauvegardé de la ville dont la statue de Melou, la mosquée Sidi Ghanem ou Abou Mouhadjir Dinar, la source romaine Ain El Baled et la muraille byzantine, selon le chef du service de protection du patrimoine culturel à la direction, Lezghed Chiaba. L’exposition qui se tient au siège de l’association les amis du vieux Mila réserve un stand particulier au PPSMSS qui concerne plus de 37 hectares du vieux Mila dont une grande partie est constituée de constructions habitées, de jardins, de vergers et de biens wakfs dont des zaouïas et des mosquées. Une équipe d’ingénieurs et de spécialistes encadrent cette manifestation assurant un travail de proximité de sensibilisation des habitants résidant à l’intérieur du secteur sauvegardé et des visiteurs à la nature et l’importance de ce plan de sauvegarde qui inclut des opérations de restauration et de réhabilitation de cette cité à grande valeur archéologique et historique qui a accueilli plusieurs civilisations successives. La direction de la culture et des arts œuvre au travers de cette équipe de spécialistes à «motiver les habitants du vieux Mila à adhérer à cette grande opération de sauvegarde du patrimoine culturel à mener conformément à des normes techniques qui préservent la symbiose propre à ce mode architectural ancien», selon la même source. La semaine est également une opportunité pour les visiteurs de découvrir l’histoire de cette ville et ses principaux monuments archéologiques dont la première mosquée construite dans toute l’Algérie qu’est celle de Sidi Ghanem, est-il indiqué. n

Articles similaires