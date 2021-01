Le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville a octroyé 2.377 aides financières aux citoyens sinistrés de Mila pour la restauration de leurs habitations endommagées par les deux séismes ayant frappé la wilaya en juillet et août derniers, a-t-on appris samedi du directeur local du logement, Miloud Fadel. Ce responsable a indiqué à l’APS que la majorité des habitations à restaurer se répartissent sur plusieurs daïras en dehors de la région d’El Kherba dans la commune de Mila qui a été la plus affectée par le séisme du 7 août 2020. Les aides accordées concernent les habitations classées dans la catégorie verte (niveau 2), orange (niveau 3) et orange (niveau 4), par les équipes de l’instance de l’organisme de contrôle technique de la construction (CTC), a précisé M. Fadel. Les propriétaires des maisons classées vert niveau 2 ont ainsi reçu chacun 200.000 DA (pour un total de 1 723 aides), ceux des habitations classées orange niveau 3 ont bénéficié de 400.000 DA (503 aides) et les résidents des maisons classées orange niveau 4 se sont vus octroyer 700.000 DA (151 aides), a-t-il déclaré. Selon le même responsable, les commissions de daïra chargées d’étudier les dossiers des aides financières ont recensé 2.260 habitations endommagées en dehors de la localité d’El Kherba à Mila et enregistré 998 demandes d’aides, dont 131 dans la daïra de Mila, 70 à Sidi Merouane, 405 à Grarem Gouga et 77 à Oued Endja, indiquant que 683 dossiers ont été étudiés. Par ailleurs, concernant la prise en charge des sinistrés de la cité El Kherba de Mila, il a été procédé au relogement de 181 familles dans des appartements de type public locatif dans une première phase et à la mobilisation de 129, 96 millions DA pour la prise en charge des frais de loyer des sinistrés ayant opté pour des lots de terrain à bâtir dans les lotissements qui seront créés à cet effet, a fait savoir la même source. Cette aide au loyer est de l’ordre de 15.000 DA par mois sur une année pour les propriétaires de maisons et de 15.000 DA par mois sur une période de 6 mois pour les locataires des maisons endommagées, a-t-on noté. n

