Près de 150 hectares de forêts et de vergers ont été ravagés par un incendie qui s’est déclaré mercredi soir dans la commune de Tesdane Hadada avant de se propager à Elayadi Barbes, a-t-on appris jeudi du chargé de communication de la conservation des forêts, Saâdi Boulaâras. «Cet incendie a détruit 20 ha de pins d’Alep, 4700 oliviers et 10 ha de vergers répartis entre la région d’Akediane d’où sont parties les flammes et les régions de Merdj El Roman et Adjerdane dans la commune d’Elayadi Barbes en plus d’une superficie importante de broussailles», selon le même responsable. Il a, par ailleurs, déclaré que les éléments de la conservation des forêts et de la protection civile, soutenus par la colonne mobile de lutte contre les feux de forêts et de récolte ainsi que les services des collectivités locales et les équipes de la Gendarmerie nationale demeurent mobilisés pour éteindre le feu. Le chargé de communication de la conservation des forêts de Mila a également indiqué que de nombreux citoyens et d’association ont apporté leur aide aux soldats du feu répondant ainsi à l’appel lancé sur les réseaux sociaux et les ondes de la radio locale, saluant ce remarquable élan de solidarité citoyenne. Attisées par le vent et la forte chaleur, les flammes ont aussi eu raison de 150 ruches d’abeilles et 5 constructions utilisées pour le stockage des aliments pour bétail, a révélé encore la même source. Une enquête a été ouverte par les services de sécurité territorialement compétents pour déterminer l’origine de cet incendie.

