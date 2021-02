Onze (11) élèves et une employée à l’école primaire Aliouche Ismail de la cité Senaoua de la ville de Mila ont été victimes, mercredi, d’une intoxication alimentaire à la suite de la consommation d’un repas froid pour le déjeuner constitué d’œufs et de yaourt, a-t-on appris auprès des services de la protection civile. La même source a précisé que les éléments de l’unité principale de la protection civile sont intervenus mercredi à 11h09 pour secourir et évacuer des élèves âgés entre 10 et 12 ans dont 6 fillettes et une employée vers le service des urgences médicales de l’hôpital Meghlaoui. La même source a précisé que les victimes qui présentaient des signes de mal au ventre, de vomissements et de fièvre, ont reçu les premiers secours à l’école avant leur évacuation à l’hôpital. Une enquête sur cet incident a été aussitôt ouverte par les services de sécurité compétents.

Articles similaires