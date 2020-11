La wilaya de Mila a promulgué un arrêté portant fermeture, pour 15 jours, du Collège d’enseignement moyen (CEM) des Frères Filali de la commune de Ferdjioua après confirmation de cas de Covid-19, a-t-on appris dimanche, du remplaçant du président de l’Assemblée populaire de cette collectivité locale, Mouawiya Bechnoune. Les services de la commune de Ferdjioua ont reçu, samedi, une décision (n 1913 du 26 novembre 2020) portant fermeture du CEM des Frères Filali, a souligné la même source, précisant que la décision a été prise «sur la base d’un rapport des services de la direction de la santé et de la population faisant état de la détection de cas confirmés du coronavirus à l’intérieur de l’établissement». Selon le même responsable qui a pris attache avec le directeur du CEM fermé temporairement, 5 employés (enseignants et fonctionnaires) sont atteints du Covid-19 et 10 élèves sont en confinement à domicile après la contamination de membres de leurs familles.

