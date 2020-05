Une autorisation pour l’organisation du marché saisonnier de gros de l’ail de la commune de Teleghma (Mila) a été accordée cette semaine par les services de la wilaya sous certaines conditions de distanciation et sécurité sanitaire pour endiguer la propagation du Covid-19, a-t-on appris, mardi, des mêmes services. La même source a précisé que l’arrêté du wali n 835 du 30 avril autorisant l’organisation de ce marché intervient en vue de permettre l’approvisionnement et garantir la commercialisation de la récolte de l’ail 2019-2020 de la wilaya de Mila. Selon la décision du wali, le gérant du marché devra veiller au respect des conditions de distanciation et de sécurité sanitaire à l’intérieur du marché et de faire en sorte que l’accès aux lieux soit contingenté de manière à ce que le nombre des clients ne dépasse pas le double des commerçants. Cette instruction rend également obligatoire la mise en place d’un tunnel de stérilisation à l’entrée du marché, le port de masques et de gants, l’installation de bennes à ordures dédiées exclusivement aux gants et aux masques utilisés. Les responsables du marché sont aussi tenus de fournir des solutions désinfectantes pour les pièces de monnaie et les billets de banque, et est également strictement interdit et passable de sanctions, la vente de l’ail en dehors de l’enceinte du marché, ajoute la même source. Le président de l’association des producteurs d’ail de d’oignon de la wilaya de Mila, Mohamed Djazi a salué cette décision qui selon lui a dissipé les craintes émises par les producteurs quant à la commercialisation de l’ail dont la récolte a été lancée au début du mois d’avril à l’ombre de la crise du coronavirus et la fermeture du marché de gros de Teleghma. Il a par ailleurs révélé que les membres de son association ont tenu une réunion avec le gérant de ce marché pour déterminer les mesures organisationnelles collectives et individuelles à prendre afin de garantir la sécurité de tous contre l’épidémie du covid19.

