Les services de la direction de la culture et des arts de la wilaya de Mila ont inclus 17 biens culturels au projet d’itinéraire touristique de la wilaya en cours d’élaboration en coordination avec les deux directions du tourisme et de l’artisanat et des Moudjahidine et des Ayants-droits, a-t-on appris lundi du chef de service du patrimoine culturel de cette direction, Lezghed Chiaba. Ces biens culturels sont des sites et monuments historiques en plus du secteur sauvegardé du Vieux Mila qui inclut un ensemble de monuments historique dont la mosquée Sidi Ghanem, première mosquée d’Algérie, la statue Melou, la muraille byzantine, des zaouïas et la fontaine romaine Ain bled qui mérite en soi de constituer un itinéraire touristique à part comme proposé dans le cadre du plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé du Vieux Mila , a précisé à l’APS le même cadre. Selon le même responsable, les biens culturels intégrés au projet de l’itinéraire touristique de la wilaya, conçu en coordination entre les secteurs du tourisme, des moudjahidine et de la culture, se répartissent sur plusieurs communes de la wilaya ce qui atteste de la richesse historique de la région et en fait une «destination privilégiée pour les adeptes du tourisme historique». Les monuments et sites retenus pour ce projet sont protégés et inscrits sur la liste additive des biens culturels de la wilaya, certains ont bénéficié d’opérations de valorisation et tous présentent l’avantage d’être facilement accessibles, a-t-on ajouté . Parmi ces biens figurent les puits Aghlad, le site archéologique Boutekhmaten (commune de Mechira), le palais de l’Agha et la prison rouge (Ferdjioua), la mosaïque Sidi Zerouk (Rouached), zaouïa cheïkh Hocine (Sidi Khelifa) et les thermes romains (Yahia Beni Guecha). Le secteur de la culture et des arts de Mila dénombre 400 biens culturels sur le territoire de la wilaya qui peuvent constituer un appui puissant au tourisme par leur intégration sur la carte touristique de la wilaya, a relevé M. Chiaba. n

Articles similaires