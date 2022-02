des petits ruminants

Les services de l’inspection vétérinaire de la wilaya de Mila ont réceptionné 140.000 doses de vaccin contre la peste des petits ruminants (PPR), a-t-on appris samedi auprès de cette inspection Ce quota est le second du genre à avoir été attribué récemment au profit de cette wilaya, au titre de l’actuelle campagne de vaccination et de lutte contre diverses maladies touchant le cheptel entamée en septembre 2021, a indiqué à l’APS l’inspectrice vétérinaire Lylia Benabderrahmane, précisant que le premier lot de vaccin s’élevait à 60.000 doses. La vaccination des ovins et caprins contre la PPR se fait de manière «normale» avec la mobilisation de près de 70 médecins vétérinaires du secteur privé pour mener à bien cette opération, a révélé la même responsable, faisant savoir que 30 % du cheptel de la wilaya a fait l’objet de vaccination jusqu’à la semaine dernière, soit un total de 59.026 têtes. S’agissant de la prévention contre la clavelée, il a été procédé à l’attribution de 100.000 doses de vaccin au titre de la campagne de vaccination lancée en décembre 2021, a affirmé la même source, affirmant que plus de 79.000 ovins et caprins ont été ciblés jusqu’à présent La même source a assuré, dans ce contexte, que l’opération se poursuivra à travers la wilaya pour toucher l’ensemble du cheptel qui compte 200.000 têtes, en attendant la réception «prochainement» d’un quota supplémentaire de 100.000 autres doses. Selon la même responsable, 20.000 doses destinées à lutter contre cette même maladie, stockées auprès des services de l’inspection vétérinaire pour la vaccination du cheptel des régions frontalières limitrophes, où des foyers de la maladie ont été signalés, ont été également exploitées dans le but de protéger le cheptel de la wilaya. Dans ce même sillage, la même source a indiqué que la campagne 2021-2022 est marquée à l’échelle locale par la vaccination de plus de 80 % de vaches laitières contre la fièvre aphteuse, soit un total de 43.960 têtes sur un nombre global de 53.200 recensés dans la wilaya, a rappelé Mme Benabderrahmane. En outre, 27.050 bovins ont été vaccinés contre la même maladie et 990 chiens contre la rage, a encore détaillé la même responsable. L’inspectrice vétérinaire de la wilaya de Mila a révélé, par ailleurs, que la vaccination se poursuivra jusqu’à la fin du mois de février en cours. n