Le phénomène de l’immigration s’est amplifié ces dernières années au point de devenir un sujet d’actualité majeur et de plus en plus pesant, pratiquement aucun pays ni échappe. Dans ce contexte, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) Algérie, dans le cadre du projet «Appui au pilier développement du Programme régional de développement et de protection pour l’Afrique du Nord «(RDPP NA) et le Projet Aware Migrants, lance le Concours des meilleures productions journalistiques sur la migration.

Synthèse DE Bouzid Chalabi

Aussi l‘OIM invite les journalistes professionnels des médias et écoles de journalisme à soumettre leurs productions médiatiques, soit articles, reportages, audios et vidéos originales et créatives ainsi que des photographies, axées sur la migration, la diversité et l’inclusion sociale, ainsi que sur la prévention de la xénophobie. L’OIM indique par ailleurs, dans un communiqué, que le concours sera un moyen d’encourager les journalistes à aborder des sujets liés à la migration dans leur travail, à présenter aux lecteurs une vision plus éthique et plus complète des questions migratoires, et également de récompenser le journalisme traitant des sujets d’intérêt humain et produits d’une démarche analytique, résultant de recherches approfondies et contribuant à équilibrer le récit sur la migration.

A propos de la forme de ce concours, on apprend de cette même source qu’il sera divisé en quatre catégories. La première concerne le meilleur article paru sur la presse papier et sur le web. La seconde catégorie est consacrée à la meilleure production vidéo. Autre production récompensée, celle réalisée sur la base d’une émission radio/podcast. Enfin, la quatrième catégorie se rapportant à la meilleure photo de presse. On lit également que le jury qui va choisir les gagnants dans chaque catégorie de ce concours est composé d’experts en journalisme et en migration. Cette même source mentionne que les lauréats bénéficieront du prix de l’OIM récompensant la meilleure production journalistique sur la migration. Quant aux modalités pratiques pour participer à ce concours les postulants auront à remplir un formulaire d’inscription retiré à partir du site internet suivant : hhtps //forms.office.com/r/NN8Rp3bXQ3 De même les candidats devront envoyer leur production (article, vidéo, reportage, podcast, photographie) séparément par mail à ylatreche@iom.int en mettant en copie : k.nekka@maghrebemergent.info. Dans l’objet du courriel /email, inscrire : Concours des meilleures productions journalistiques sur la migration et préciser la catégorie. Les postulants devront également attacher l’autorisation d’exploitation des productions ainsi que les formulaires de consentement (si nécessaire). Il est précisé enfin que le concours est ouvert du 10 août jusqu’au 15 octobre 2022, à minuit. Et pour plus d’information de contacter : ylatreche@iom.int ou k.nekka@maghrebemergent.info <