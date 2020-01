Un réseau accusé de faire passer des migrants marocains en Espagne via Gibraltar a été démantelé, ont annoncé dimanche les polices espagnole et du territoire britannique. Trois personnes ont été arrêtées à Gibraltar dans le cadre de cette opération lancée en novembre 2018, et 44 dans différentes provinces espagnoles. Deux de ces personnes ont été placées en détention provisoire dans l’attente d’être jugées. Selon la police de Gibraltar, enclave située à l’extrême sud de l’Espagne, «plus de 130 citoyens marocains sont passés vers l’Espagne» grâce à ce réseau. Selon les communiqués des deux polices, ces trafiquants recevaient entre 7.000 et 8.000 euros de ces migrants originaires de différentes villes du Maroc à qui ils faisaient des faux visas touristiques pour le Royaume-Uni. Une fois à Gibraltar, le réseau de passeurs leur faisait traverser la frontière entre Gibraltar et l’Espagne à bord de 4×4 immatriculés dans le territoire britannique, aux vitres teintées. Arrivés dans le sud de l’Espagne, ces migrants partaient vers d’autres zones du pays ou d’autres pays d’Europe, en payant de 500 à

700 euros supplémentaires. Selon les deux polices, le réseau a dégagé un million d’euros grâce à cette activité.

Il se consacrait parallèlement à la contrebande de cigarettes.

Articles similaires