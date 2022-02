La présidente du Croissant-rouge algérien (CRA), Saïda Benhabiles, a indiqué mercredi à Tindouf que l’Algérie assurera la prise en charge sanitaire des migrants dans les zones frontalières. «L’Algérie a décidé d’assurer la prise en charge sanitaire des migrants dans les régions frontalières», a déclaré la présidente du CRA à la maison de la culture de Tindouf, en marge de la visite qu’effectue le président de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-rouge et du Croissant-rouge (IFRC), Francesco Rocca, dans la wilaya et aux camps de réfugiés sahraouis. Cette initiative, a-t-elle expliqué, comprend la prise en charge de la scolarité des enfants, sans présenter un certificat de scolarité. «Une déclaration sur l’honneur du tuteur suffit», a-t-elle souligné, notant que cette prise en charge de la part de l’Algérie est à même «de protéger l’avenir des enfants», en leur assurant des fournitures scolaires et une scolarité à titre gracieux. Auparavant, Mme Benhabiles avait donné, à partir de la maison de la culture de la wilaya de Tindouf, le coup d’envoi d’une caravane de solidarité pour les réfugiés sahraouis. Elle concerne l’envoi de 500 tonnes de produits alimentaires de première nécessité au bénéfice des réfugiés sahraouis dans les camps de Tindouf. Cette initiative, qui s’inscrit en droite ligne des principes de l’Algérie et du CRA, est à même de pallier le problème du «manque de produits alimentaires et de dons dû à une crise internationale», a expliqué Mme Benhabiles. n

