Plus de 16 000 microentreprises ont été financées par l’Agence nationale d’appui et de développement de l’entrepreneuriat (Anade) de janvier 2020 au 30 juin 2022.

C’est le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la Micro Entreprise, Nassim Diafat qui l’a annoncé lors de son exposé sur les réalisations de son secteur à l’occasion de la Première édition du Forum des microentreprises qui s’est récemment tenu à Alger. Précisant que 16 327 microentreprises ont été financées et pas moins de 38 243 emplois créés dans plusieurs secteurs. Par secteur d’activité, les microentreprises activant dans l’industrie arrivent en tête avec un total de 4 704 projets (28,81%), suivi des services avec 2 726 projets financés (16,70 %), puis, de l’agriculture avec 2 469 projets (15,12%), a détaillé Nassim Diafat. Et d’ajouter dans ce même sillage que 2 210 projets relatifs aux fonctions libérales ont été financés à hauteur de 13,54% contre 1 853 projets dans le domaine du bâtiment et des travaux publics (11,35%).

Au registre du nombre de porteurs de projets, Diafat a fait savoir qu’il s’est élevé à 24 865 projets au premier semestre 2022, dont 15 520 ont été acceptés par les commissions de sélection, de financement et de validation des projets, alors que « 5 201 microentreprises ont achevé les mesures de financement, a-t-il rappelé.

A propos de l’encouragement aux médecins à ouvrir leurs propres cliniques, pour optimiser les soins assurés aux malades, en application des orientations du président de la République, Diafat a révélé qu’il a été procédé au financement de 849 cliniques et laboratoires d’analyses ayant permis la création de 1 884 emplois dans le secteur de la santé. Pas seulement, puisque dans ce contexte, le ministre délégué a annoncé le lancement, depuis samedi 02 juillet 2022, des soins médicaux à domicile, « mais cette activité est dédiée seulement aux médecins généralistes et aux infirmiers » a-t-il précisé.

Concernant les statistiques relatives au dispositif Angem, pour la période allant de janvier au 30 juin 2022, soit depuis son passage sous la tutelle du ministère délégué chargé des Microentreprises, le nombre de projets financés a atteint 6 016 pour 8 346 emplois, d’après le ministre. Révélant dans la foulée que c’est le secteur de l’agriculture qui vient en tête des activités les plus bénéficiaires de crédits Angem avec 14,64% suivi par la petite industrie (27.56%).



ANGEM : Les poursuites judiciaires suspendues



Autre sujet soulevé par le ministre et non des moindres, car concernant toutes les poursuites judiciaires engagées à l’encontre de porteurs de projets qui n’ont pas remboursé leurs crédits, il a déclaré qu’elles ont été suspendues ces deux dernières années. Affirmant, par ailleurs, que cette suspension intervient en application du programme du président de la République et de ses instructions.

Le ministre a en outre révélé que son département s’est employé également à la relance du dispositif de l’Anade et la prise en charge des microentreprises en difficulté financière par le remboursement de leurs dettes ou la relance de leurs activités au cas par cas et, par voie de conséquence, ne pouvant se maintenir en activité et dans l’incapacité de rembourser leurs dettes. Toujours à propos des crédits contractés par les porteurs de projets, le ministre a fait état de 45 986 dossiers reçus par le Fonds de garantie des crédits du 26 août 2020 au 30 juin 2022, soit un montant de 96 mds DA, rappelant que 26 876 dossiers représentant 43 mds DA ont été étudiés lors de 52 réunions. Et d’ajouter en guise de conclusion que 10 142 dossiers de remboursement ont été acceptés, soit plus de 17 mds DA.