L’Agence Nationale d’appui au développement de l’entreprenariat “ANADE” (ex ANSEJ), invite les promoteurs des micro-entreprises sous-traitantes en pièces de rechange, à se rapprocher de ses services de wilaya, à travers le territoire national, et ce, dans le cadre de la stratégie visant à encourager les jeunes investisseurs. L’ANADE précise à travers sa page officielle Facebook que cet appel s’inscrit dans “le cadre de la stratégie du ministère délégué auprès du Premier ministre chargé de la micro-entreprise, visant à encourager les jeunes investisseurs et à créer une nouvelle forme d’entreprises, en application des instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune”. L’ANDE appelle “les chefs des micro-entreprises sous-traitantes en pièces de rechange, à se rapprocher de ses services, à travers ses agences de wilaya implantées sur le territoire national”. Lors du Conseil des ministres, tenu dimanche, le président de la République a donné des instructions pour “la création d’une nouvelle forme d’entreprises dans le secteur des start-up, comme mesure incitative pour encourager les jeunes investisseurs”. Le Président Tebboune a également souligné “la nécessité de lever des fonds pour investir dans ces entreprises dans le cadre d’une dynamique économique en constante évolution, loin de la logique purement administrative et dissuasive”. (APS)

