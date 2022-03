Les délais de rééchelonnement des prêts accordés par la Caisse nationale d’assurance chômage (CNAC) aux micro-entreprises en difficulté financière durant la période de pandémie du coronavirus (Covid-19) ont été prolongés jusqu’au 31 mars en cours, a indiqué hier un communiqué de ce dispositif. La CNAC informe l’ensemble des micro-entreprises en difficulté financière en raison de la pandémie du coronavirus (Covid-19), notamment durant la période allant de mars 2020 à mars 2021, que «les délais de rééchelonnement des prêts non rémunérés accordés par la Caisse jusqu’au 31 mars 2022 seront prolongés», précise-t-on de même source. Pour bénéficier de cette mesure, «les micro-entreprises concernées doivent avoir assaini leur situation concernant le remboursement du crédit non rémunéré jusqu’au 28 février 2020», selon le communiqué. Les bénéficiaires doivent «se rapprocher des agences de wilayas relevant de la caisse pour déposer leurs demandes en vue de bénéficier de cette mesure», a souligné la même source, rappelant que ces derniers peuvent consulter le site de la caisse www.cnac.dz et les réseaux sociaux pour de plus amples informations.

