Trois (3) micro-entreprises financées par l’Agence nationale d’appui et de développement de l’entreprenariat «ANADE», (ex-ANSEJ), ont remporté un appel d’offres pour fournir à l’Entreprise Nationale des Grands Travaux Pétroliers (ENGTP) des combinaisons et des chaussures de sécurité pour les travailleurs des compagnies pétrolières, a indiqué mercredi un communiqué des services du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la Micro Entreprise.

La sélection de ces micro-entreprises intervient suite à leur participation à un appel d’offres, lancé en février dernier par l’ENGTP, dans le cadre de la convention signée avec le ministère de l’Energie et des Mines, afin de permettre aux propriétaires de micro-entreprises d’obtenir des contrats commerciaux issus des projets des entreprises économiques publiques, ajoute la même Source. Cet appel d’offres a été lancé par les services du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la Micro Entreprise, qui ont invité les propriétaires de micro-entreprises à s’inscrire sur la plateforme numérique lancée à cet égard, précise le communiqué. Il s’agit de la micro-entreprise «GEM-TEX», propriété de Ghazali El Hadi, qui a livré à l’ENGTP une commande de 1.000 tenues pour les travailleurs des compagnies pétrolières, et la micro-entreprise «HEBARA», qui a fourni, la commande de la société comportant 300 tabliers de travail. Quant à la troisième micro-entreprise, «MANAH CHAUSSURE», propriété de Husseini Abdellah, elle a décroché un contrat pour fournir à la société, 500 chaussures de sécurité pour les travailleurs des compagnies pétrolières, selon le même communiqué. n

Articles similaires