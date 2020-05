Le Syndicat national autonome des professeurs de l’enseignement secondaire et technique (Snapest) estime que la décision la plus sage que pourrait annoncer, ce dimanche, le Conseil des ministres est celle de la fin de l’année scolaire, jugeant «impossible» de reprendre le chemin de l’école. Son coordinateur national, Meziane Meriane, explique ici que ce qui a été accompli, 75 % du programme scolaire, permet de gérer l’après «fin de l’année scolaire».



Reporters : Le Conseil des ministres va trancher dimanche (aujourd’hui) la question de la suite à donner à l’année scolaire 2019-20. A quoi s’attend le Snapest entre l’exigence sanitaire du moment et la nécessité de terminer l’année pédagogique ?

Meziane Meriane : Je pense qu’il faudra penser à un plan de travail en mesure de nous permettre de rattraper les cours du troisième trimestre qui n’ont pas été assurés à cause de la pandémie. Vu la courbe toujours croissante de la pandémie, nous pensons que ce serait suicidaire de reprendre les cours dans ces conditions. Il faut tenir compte que si on consent à ouvrir les écoles, on doit aussi autoriser les moyens de transport pour les élèves et les enseignants, chose vraiment très délicate dans une conjoncture qui exige une adhésion aux consignes sanitaires.



Quelle est la démarche la plus appropriée en pareilles circonstances selon votre organisation syndicale ?

La démarche la plus sage est de déclarer la fin de l’année scolaire. Et vu que plus de 75 % du programme pédagogique a été réalisé, nous pouvons tenir compte des premier et second trimestres pour le passage des élèves vers le niveau supérieur.

Qu’avez-vous retenu des concertations organisées la semaine écoulée par le ministre de l’Education avec les syndicats du secteur ?



Peut-on parler d’un dialogue de sourds et d’approches inconciliables ?

Il faut d’emblée noter qu’il n’y avait pas de round de négociations, mais beaucoup plus chaque partenaire a fait des propositions pour sauver l’année scolaire interrompue par la propagation du coronavirus. Le ministre de l’Education nationale a pris, pour ce qui relève de ses responsabilités, toutes les propositions telles qu’elles ont été formulées par l’ensemble de ses partenaires. Du côté des organisations, nous avons exposé notre avis sur la situation en formulant des propositions dans le cas où les autorités décideraient de la fin de l’année scolaire.



Les syndicats favorables à déclarer la fin de l’année scolaire, accompagnée par quelques propositions sur le passage des élèves vers les classes supérieures, ne sont-ils pas dans la précipitation ?

Ce n’est pas de la précipitation. J’ajouterai qu’en constatant la composante de la commission de réflexion, installée par le gouvernement, et vu l’absence du ministre de la Santé dans celle-ci, je pense que la décision sanitaire est tranchée : impossible de reprendre les cours dans les conditions actuelles. En vérité, on n’a pas le choix. Notre syndicat et les syndicats du secteur de l’Education nationale, qui compose la confédération, ont proposé le calcul de la moyenne du premier trimestre et du deuxième pour le passage en classe supérieure.

Aussi, on a retenu un rachat à 9 sur 20 vu qu’il n’y a pas de cours du troisième trimestre. Le même calcul serait applicable au BEM et à l’examen de la 5e année, c’est celui du passage vers le CEM. Pour les épreuves du baccalauréat, rendez-vous essentiel dans le cursus scolaire de l’élève, on a proposé le mois de septembre avec une reprise des cours le 1er septembre et l’examen du bac fin septembre.<

