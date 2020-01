Le gouvernement mexicain a annoncé vendredi renforcer la sécurité à sa frontière sud en prévision de l’arrivée d’une nouvelle caravane de quelque 3.000 migrants venant essentiellement du Honduras et du Salvador. Environ 200 agents supplémentaires de la Garde nationale ont commencé à arriver à Ciudad Hidalgo, une des principals villes à la frontière sud du Mexique. Le commissaire national en charge des migrations, Francisco Garduño, s’est rendu sur le pont international Rodolfo Robles, un des principaux points de passage vers le Mexique dans cette ville. De l’autre côté de la frontière dans la ville guatémaltèque de Tecún Uman, les participants à cette caravane attendaient l’arrivée d’autres groupes de migrants pour ensuite passer au Mexique et tenter de gagner les Etats-Unis. Le président méxicain, Andrés Manuel López Obrador, a offert 4.000 emplois à ces migrants, partis pour l’essentiel mardi soir du Honduras. Ce qui n’a pas empêché la Garde nationale d’arrêter 38 migrants haïtiens qui tentaient d’entrer au Mexique depuis le Guatemala. Le passage de migrants ne s’est pas tari en dépit des mesures de sécurité prises par le gouvernement mexicain, conformément à un engagement pris avec l’administration du président américain Donald Trump. Ces migrants, parmi lesquels se trouvent parfois des enfants, font partie d’une caravane comptant 3.543 personnes, partie mardi soir de la ville hondurienne de San Pedro Sula (nord), a indiqué à des journalistes Alejandra Mena, porte-parole de l’Institut guatémaltèque des migrations. Ils avaient franchi la frontière avec le Guatemala mercredi. Ils effectuent leur périple à pied ou à bord de camions et d’autobus.

Articles similaires