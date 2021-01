Au moins 19 corps calcinés ont été découverts samedi dans le nord du Mexique dans une zone frontalière des Etats-Unis, qui est régulièrement le théâtre d’affrontements entre cartels de la drogue. La police a découvert sur une route de campagne «deux véhicules calcinés, ainsi que des restes humains», près de Camargo, a indiqué le parquet de l’Etat de Tamaulipas (Nord). Deux cadavres se trouvaient sur les sièges avant de l’un des véhicules – une fourgonnette – deux autres à l’extérieur et 15 à l’arrière. Selon les premiers éléments de l’enquête, les victimes ont été tuées par des armes à feu, puis leurs corps ont été incendiés Aucune douille n’ayant été trouvée sur place, le parquet n’exclut pas que les victimes aient pu être tuées dans un autre endroit. Des autopsies sont en cours mais l’identification des victimes est compliquée par l’état des corps, a expliqué une source du parquet qui a souhaité garder l’anonymat. Camargo, 15.00 habitants, est frontalière du Texas et proche de l’Etat mexicain du Nuevo León. Le parquet a indiqué s’être mis en relation avec les autorités du Nuevo León pour mener l’enquête. La ville est également voisine de Miguel Aleman (20.000 habitants) jouxtant la ville américaine de Roma (Texas). En janvier 2019, 24 cadavres, dont 15 calcinés, avaient été retrouvés à Miguel Aleman, après des affrontements entre groupes criminels. La région est régulièrement le théâtre d’affrontements entre le cartel du Nord-Ouest, qui contrôle une partie du Nuevo León, et celui du Golfe, qui depuis des décennies sévit à Tamaulipas. Le Mexique a enregistré 34.523 assassinats en 2020, en léger recul par rapport à 2019 (34.608) qui marquait un record depuis que le gouvernement a commencé à les recenser en 1997, selon des chiffres officiels. La violence n’a cessé de croître dans le pays depuis fin 2006, date à laquelle la lutte contre le trafic de drogue est devenue l’affaire de l’armée, avec plus de 300.000 assassinats depuis cette date. Ces violences sont souvent liées au crime organisé, en particulier aux cartels de la drogue qui se disputent les routes vers les États-Unis. Le président de gauche Andres Manuel Lopez Obrador, au pouvoir depuis décembre 2018, a créé une Garde nationale pour lutter notamment contre le trafic de drogue. Les analystes estiment que la lutte anti-drogue est l’un des principaux défis pour le Mexique dans ses relations avec le nouveau président américain Joe Biden, alors que la stratégie mexicaine de militarisation est un échec patent. La vaste assistance sécuritaire américaine dont bénéficie le pays depuis 2008 dans le cadre d’un programme de coopération militaire baptisé «Initiative Merida» n’y a rien changé. Les experts estiment notamment que la mobilisation de l’armée a abouti à fragmenter les cartels en cellules plus petites. Après l’arrestation en octobre à Los Angeles de l’ex-ministre mexicain de la Défense, Salvador Cienfuegos, pour trafic de drogue présumé, le président mexicain a fait voter une réforme levant l’immunité des membres d’agences étrangères. Le général Cienfuegos avait été renvoyé au Mexique où il a été incarcéré en novembre avant une décision mi-janvier du parquet de ne pas lancer de poursuites. Le Mexique avait alors publié le dossier transmis par les autorités américaines, les accusant d’avoir fabriqué des preuves contre l’ancien ministre, une accusation rejetée par les Etats-Unis. n

