La journaliste de la Chaine Tamazight (TV4) de la Télévision nationale, Tinhinane Laceb, décédée en janvier dernier, a été «tuée de plusieurs coups de couteau assénés par son mari» qui a été déféré devant le procureur de la République territorialement compétent, a indiqué mercredi un communiqué des services de la Sûreté d’Alger. «Agissant suite à un appel reçu sur le numéro vert depuis Birkhadem où un homme avait déclaré avoir tué sa femme et se trouver toujours dans son domicile, les éléments de la Brigade de police judiciaire de la Sûreté d’Alger se sont rendus sur place et constaté le décès de la victime de sexe féminin dont le corps gisait à même le sol dans une mare de sang. L’auteur de l’homicide, en l’occurrence le mari, se tenait non loin du corps de sa victime tenant dans sa main l’objet de son méfait (couteau).

Ce dernier a été arrêté et présenté devant les juridictions compétentes pour la poursuite des procédures à son encontre», précise la même source. La victime travaillait comme journaliste à la Chaine en Tamazight (TV4) de la télévision nationale. Dans le cadre de procédures en vigueur, les éléments d’identification relevant de la circonscription administrative de Bir Mourad Rais ont accompli leur mission, pris des photos de la victime et relevé toutes les traces sur la scène de crime. Après autopsie médico-légale, il a été constaté que le corps de la victime présentait plusieurs traces de coups de couteau, conclut le communiqué. n

