Le tribunal criminel de première instance de Dar El Beïda (Alger) a prononcé, jeudi, son verdict dans l’affaire du meurtre de Djamel Bensmaïn, condamnant 49 accusés à la peine capitale, selon le communiqué du procureur général près la Cour d’Alger.

“En vertu des dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale, le procureur général près la Cour d’Alger informe l’opinion publique que le tribunal criminel de première instance de la même Cour a rendu ce jeudi le 24 novembre 2022 un jugement de première instance dans l’affaire du meurtre de Djamel Bensmaïn condamnant 49 accusés à la peine capitale.

Les mis en cause étaient poursuivis pour crime d’homicide volontaire et lynchage du cadavre de Djamel Bensmaïn outre la mise à feu volontaire des forêts ayant entrainé la mort de plusieurs personnes”, a précisé la même source.

Les accusés sont poursuivis pour plusieurs chefs d’inculpation dont la commission d’actes terroristes et subversifs attentatoires à la sécurité de l’Etat et à l’unité nationale, participation à un homicide volontaire avec préméditation et guet-apens, incitation à la violence contre les membres de la force publique, incitation à la discrimination et diffusion du discours de haine et autres accusations, ajoute la même source.

Le tribunal criminel de première instance de Dar El Beïda a condamné, ce matin, 28 accusés à des peines allant de deux (02) à dix (10) ans de prison ferme, assorties d’amendes allant de 100.000 à 200.000 DA, et a acquitté 17 autres.