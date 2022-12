Le haut représentant de l’Union européenne (UE) pour les Affaires étrangères, Josep Borrell, a condamné le meurtre à bout portant d’un jeune Palestinien par un soldat sioniste en Cisjordanie occupée. «Le meurtre d’un Palestinien de 22 ans vendredi par les forces de sécurité (sionistes) est le dernier exemple de la récente montée de la violence», a déclaré Borrell dans un communiqué. Borrell a appelé à une enquête sur les incidents survenus en Cisjordanie occupée. «Les responsables doivent être tenus pleinement responsables», a-t-il ajouté. Vendredi, une vidéo d’un soldat sioniste tirant à bout portant sur un Palestinien a suscité une condamnation nationale et internationale généralisée. L’UE a indiqué, samedi, que les forces d’occupation sionistes ont tué 10 Palestiniens en seulement 72 heures, faisant état d’«un usage excessif de la force». L’UE s’est dit «gravement préoccupée par l’escalade de la violence en Cisjordanie occupée, y compris à El Qods-Est», notant que «2022 est l’année la plus sanglante depuis 2006».



314 Palestiniens détenus depuis plus de 20

Trois-cent-quatorze (314) Palestiniens ont passé plus de 20 ans dans les prisons de l’occupation sioniste, indique dimanche la Commission chargée des affaires des prisonniers et ex-prisonniers. Dans un rapport relayé par l’agence de presse palestinienne (WAFA), la commission a indiqué que parmi les 314 Palestiniens détenus depuis plus de 20 ans, 39 sont arrêtés depuis plus de 25 ans, et 25 autres ont été arrêtés avant les «accords d’Oslo». La liste dite des «Prisonniers-icônes» comprend ceux qui ont passé plus de 30 années consécutives dans les geôles de l’occupation et dont le nombre a atteint 19 en novembre dernier. En outre, huit Palestiniens sont en prison depuis plus de 35 années consécutives, dont les plus anciens sont Karim et Maher Yunis, détenus depuis 1983. La source a souligné que «ces chiffres sont sans précédent, n’ont jamais été enregistrés auparavant et sont susceptibles d’augmenter encore dans les semaines et les mois à venir». Cela oblige, estime-t-on, «toutes les parties à garder ce dossier constamment ouvert, et les médias à donner plus d’espace à ces prisonniers pour faire la lumière sur leurs problèmes, leurs souffrances et celles de leurs familles».

