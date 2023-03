Un programme d’exploitation spécial de transport par métro, tramways et par câble sera mis en place durant le mois de ramadhan afin d’assurer aux citoyens un transport régulier, a annoncé mardi l’Entreprise Métro d’Alger (EMA) dans un communiqué.

Ce programme sera effectif à compter du premier jour du mois sacré, a précisé la même source.

Pour le métro d’Alger, les horaires de service sont fixés de 7h jusqu’à 1h30 du matin.

Quant au transport par tramways, ces infrastructures seront opérationnels de 6h30 à 1h à Alger et Ouargla, de 6h30 à 00h30 à Sétif, de 7h à 1h à Oran, Constantine et Mostaganem, et de 7h à minuit à Sidi Belabbes.

S’agissant des transports par câbles, les horaires de service de la télécabine de Bab El-Oued (Alger) sont fixés de 7h à 18h et de 21h à minuit du samedi au jeudi et de 14h30 à 18h et de 21h à 00h pour les vendredis.

Concernant le téléphérique Mémorial (Alger), il sera opérationnel tous les jours de 8h à 18h et de 21h à 01h du matin, alors que le téléphérique du Palais de la Culture (Alger) sera exploité de 8h à 18h durant les journées ouvrables et fermé les vendredis et jours fériés.

Pour les télécabines, l’EMA a fixé les horaires pour Blida de 10h à 17h du dimanche au jeudi et de 10h30 à 17h les vendredis et samedis, pour Tizi-Ouzou, tous les jours, de 07h à 14h30 et de 21h00 à minuit, pour Tlemcen de 08h30 à 18h du dimanche au mercredi et de 21h à minuit les jeudis, vendredis et les samedis.

Enfin, les horaires de service de la télécabine d’Oran sont fixés de 08h30 à 18h du samedi au vendredi, alors que la journée du lundi sera consacrée à la maintenance, selon le communiqué.