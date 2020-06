L’entreprise «Metro d’Alger» (EMA) a mis au point, dans la perspective de la reprise de l’activité de transport, plusieurs mesures pour assurer la sécurité sanitaire des usagers et des employés dans les tramways, le métro d’Alger et les différents téléphériques et télécabines, a assuré à l’APS un responsable de l’EMA. «Des mesures de sécurité ont été prises par l’EMA en direction des usagers et des employés afin d’éviter la propagation de la pandémie et ce au niveau des différentes stations ou à l’intérieur même des moyens de transport», a indiqué à l’APS le directeur d’exploitation de l’EMA, Ali Leulmi. Ces mesures sanitaires commencent au niveau des différentes stations (tramways, métro, téléphériques et télécabines) ou les usagers doivent suivre le marquage au sol pour respecter la distanciation physique surtout au niveau des guichets de billetterie. Pour ôter tout risque de contamination à l’intérieur de ces moyens de transport (tramways, métro, téléphériques et télécabines), le nombre des sièges a été réduit tout en augmentant le nombre des rames (navettes) pour évacuer le plus grand nombre possible de voyageurs. «Malgré la réduction des places assises, l’EMA a fait en sorte que les intervalles entre deux trains se limitent à quatre minutes seulement afin d’évacuer le plus grand nombre de voyageurs vers leur destinations respectives», a-t-il souligné. M.Leulmi a indiqué, notamment que les voyageurs doivent obligatoirement porter des bavettes afin de pouvoir accéder aux différentes stations de l’EMA. Il a relevé, dans le même cadre que le taux de remplissage des tramways et du métro ne doit pas dépasser les 50%, ajoutant que ce sont les employés de ces moyens de transport qui devront veiller au respect de ce pourcentage. «L’EMA a déployé un nombre important de ses employés pour veiller au respect de ces mesures et accompagner les voyageurs en leur montrant les bons gestes à faire pour éviter la propagation de l»épidémie . Selon M.Leulmi le nombre des places du téléphérique a été réduit de 35 à 15 places et celui des télécabines de 10 à 4 places afin d’assurer une sécurité sanitaire aux usagers. Concernant les mesures d’hygiène, M.Leulmi a assuré que les employés de l’entreprise procéderont plusieurs fois (2 à 3 fois) dans la journée à des opérations de désinfection des équipements roulants en plus des opérations de désinfection qu’ils effectueront durant la nuit. Il a tenu à assurer que l’EMA a pris toutes les mesures y compris les mesures de sécurité sanitaire pour être fin prête, en cas de grande affluence, à recevoir les voyageurs dans les meilleures conditions tout en relevant que la capitale compte à elle seule, plus de 200 milles voyageurs par jour.

