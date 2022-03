Des vents forts, parfois en rafales avec de fréquents soulèvements de sable et/ou de particules de sable en suspension réduisant fortement la visibilité, souffleront à partir de mardi sur plusieurs wilayas de l’ouest, du centre et de l’est du pays, indique, lundi, un bulletin météorologique spécial (BMS) émis par l’Office national de la météorologie. Les wilayas concernées par cette prévision sont Béchar, Naâma, El Bayadh, Saida, Tiaret, Laghouat, Djelfa et M’Sila, précise la même source, ajoutant que les vents, de direction Sud à Sud-Ouest, souffleront avec une vitesse allant de 70 à 80 km/h, atteignant ou dépassant parfois 100 km/h en rafales, durant la validité du BMS, soit mardi de 03h00 à 23h00. Ce phénomène atmosphérique affectera ensuite les wilayas de Tipasa, Blida, Ain Defla, Tissemsilt, Médéa et Bouira, où les vents, de Secteur Sud, souffleront avec une force 60 à 70 km/h, atteignant ou dépassant parfois 80 km/h en rafales, durant la validité du BMS, soit mardi de 06h00 à 18h00. Sont également concernées les wilayas de Bordj Bou Arreridj, Sétif, Batna, Ouled-Djellal, Biskra, Khenchela, Oum El Bouaghi et Tébessa, où le les vents, de direction Sud à Sud-Ouest, souffleront avec une force de 60 à 70 km/h, atteignant ou dépassant parfois 90 km/h en rafales, durant la validité du BMS qui s’étale de mardi à 12h00 à mercredi à 03h00. n

