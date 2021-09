Des températures caniculaires atteignant ou dépassant les 42 degrés affecteront, mardi et mercredi, des wilayas du

Centre et de l’Est du pays, annonce l’Office national de la Météorologie (ONM) dans un bulletin météorologique spécial (BMS).

Les wilayas du centre concernées par ce phénomène de niveau de vigilance

Orange, sont Ain-Defla, Tipaza, Blida, Alger et Boumerdès, précise le BMS

dont la validité en cours s’étalera, ce jour, jusqu’ à 18h00.

Dans les wilayas de Tizi-Ouzou, Bejaia, Jijel, Skikda, Annaba et El-Tarf,

la canicule est attendue dans la journée du mercredi, de 09 h 00 à 18 h 00,

ajoute la même source.

