Le projet de jumelage conclu entre Météo-Algérie et l’Union européenne (UE) et dont l’échéance arrive à terme, a permis à l’Office national de Météorologie (ONM) la formation de 80 cadres et la réalisation de plus de 170 missions d’expertise, a indiqué, mardi à Alger, le directeur général de l’Office, Brahim Ihaddadene. «Ce jumelage s’est traduit par la formation de 80 cadres et la réalisation de plus de 170 missions de l’ONM et ainsi jeté les bases essentielles des projets à venir», a déclaré à l’APS M. Ihaddadene, en marge du séminaire de clôture dudit projet ajoutant que «cette expertise permettra à l’Algérie de mieux connaître son climat et de mieux apprécier les phénomènes météorologiques extrêmes, conséquences des changements climatiques et qui constituent actuellement un défi planétaire». Inscrit dans le cadre du Programme d’Appui à la mise en œuvre de l’Accord d’Association avec l’UE (P3a), le projet en question a été lancé en mars 2020 pour une durée de 26 mois. Il avait mobilisé 20 experts des deux pays engagés dans le consortium européen, à savoir la France (Météo-France) et la Finlande (Météo-Finlande). L’objectif de ce partenariat, selon le directeur général de l’Office, est principalement le «renforcement» des capacités techniques de l’ONM, sur l’ensemble de ses métiers, à savoir l’observation, l’acquisition et le traitement des données, ainsi que les prévisions. Il s’agit aussi du renforcement des capacités managériales, institutionnelles et commerciales de l’Office, celui-ci étant un établissement public à caractère industriel et commercial, a-t-il rappelé. Chef du projet de jumelage, le directeur de l’Exploitation météorologique et de la Climatologie à l’ONM, Salah Sahabi Abed, a fait état, quant à lui, de la mise en place d’un «nouveau système d’alerte précoce» liant l’Office aux services de la Protection civile, dont les missions communes consistent en «la protection des biens et des personnes». «Grâce à ce jumelage, nous avons pu nous adapter aux besoins de cette institution et améliorer son système d’alerte, et ce, en mettant à profit l’expérience de Météo France, notamment s’agissant de l’anticipation et des alertes précoces des phénomènes météorologiques dangereux», explique-t-il. Pour le directeur-général adjoint de Météo-France, Alain Soulan, ce jumelage a permis d’»accélérer le transfert des compétences», le qualifiant de «véritable partenariat» car ayant été «bénéfique pour toutes les parties et permis des échanges nourris de part et d’autre», faisant savoir que «les experts ont progressé ensemble dans un contexte mondial marqué par le défi climatique ainsi que par la crise sanitaire». n

