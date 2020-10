La nouvelle avait fait l’effet d’une bombe sur les réseaux sociaux. Et elle avait suscité la colère et une vague d’indignation. Lundi, Arsenal avait annoncé le départ de sa mascotte «Gunnersaurus» pour des raisons financières (droits TV, billetterie…) après 27 ans de bons et loyaux services. Depuis, une page GoFundMe a notamment vu le jour dans le but de récupérer des fonds pour sauver le célèbre dinosaure.

Ce mardi, Mesut Özil a également décidé de se mobiliser. Et l’international allemand l’assure : il va prendre en charge le salaire de la mascotte. «J’étais tellement triste que Jerry Quy, alias notre célèbre et fidèle mascotte depuis 27 abs, soit licencié. Je propose de prendre entièrement en charge son salaire tant que je serai un joueur d’Arsenal», a écrit Özil sur les réseaux sociaux.

«Jerry peut donc continuer un travail qu’il aime tant», conclut le milieu de terrain, sous contrat jusqu’en 2021 avec Arsenal. Lundi soir, le FC Séville avait pourtant annoncé avoir récupéré «Gunnersaurus», qui devrait finalement rester du côté de l’Emirates Stadium…

