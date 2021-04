Les services de la Sûreté de wilaya d’Alger ont enregistré, en une semaine, 414 infractions aux mesures préventives contre la propagation du Coronavirus (Covid-19) suite auxquelles ont été établis 403 mises en demeure et 11 propositions de fermeture de locaux commerciaux, a indiqué, dimanche, un communiqué des mêmes services. «Dans le cadre du contrôle périodique des activités commerciales mené par les services de la Sûreté de wilaya d’Alger, représentés par le service de wilaya de la Police générale et de la réglementation, et conformément aux mesures préventives contre la propagation du Coronavirus (Covid-19), les mêmes services ont pris, durant la période allant du 15 au 21 avril 2021, plusieurs mesures administratives juridiques relatives aux opérations de contrôle», a expliqué la même source. Faisant état de 2 348 opérations de contrôle, dont 2 243 menées par les services de Police et les commissions de wilaya mixtes, la même source évoque l’enregistrement de 414 infractions entrainant la prise de plusieurs mesures administratives, à savoir 403 mises en demeure et 11 propositions de fermeture». <

