Avec l’installation d’une commission pour évaluer les incidences de la pandémie Covid-19 sur les entreprises et les travailleurs, il faudra attendre fin juillet, voire le mois d’août, pour que soient prises les décisions relatives aux mesures complémentaires de sauvegarde des entreprises et des salariés.

L’heure est-il à la prise de décision en matière de mesures de sauvegarde complémentaires en direction des entreprises en difficultés et du pouvoir d’achat des travailleurs touchés par les effets de la pandémie Covid-19 ? Cela ne semble pas le cas puisque la rencontre entre le gouvernement, le patronat public et privé, les opérateurs et les syndicats organisée hier n’a pas pour objet de finaliser le plan de protection des entreprises et des travailleurs contre les retombées négatives de la crise sanitaire mais de procéder à la création d’une commission destinée à évaluer les incidences de l’épidémie Covid-19 sur les entreprises et le pouvoir d’achat des travailleurs. La création de cette commission, présidée par le Premier ministre, décidée par le chef de l’Etat lors du Conseil des ministres du 12 juillet, devra élaborer un rapport qui sera examiné comme premier point lors du Conseil des ministres du 26 juillet. Ce n’est pas sûr qu’à cette date, le gouvernement aura finalisé ce plan de sauvegarde sur la base de ce rapport. Il faudra probablement attendre le mois d’août pour arrêter ces mesures de sauvegarde complémentaires destinées à sauver l’économie nationale, les entreprises et protéger les salariés impactés par la Covid-19. En un mot, éviter les faillites des entreprises et le chômage et les pertes du pouvoir d’achat des travailleurs. Ce report de décisions semble étonnant quand on sait que le Gouvernement s’est déjà concerté avec les organisations patronales, les opérateurs et les syndicats, en avril, et a prévu de finaliser l’évaluation des incidences de la Covid-19 et des travailleurs le 23 avril.

Près de trois mois après, le gouvernement Djerad procède à l’installation d’une commission qui devra de nouveau évaluer la situation pour qu’enfin, l’Exécutif puisse concevoir un plan de sauvegarde et l’appliquer. Pourquoi autant de temps ? Il faut accorder au gouvernement le bénéfice de circonstances difficiles, une gestion de pandémie très complexe, des moyens de financement du plan de sauvegarde limités et puis le difficile exercice d’arbitrage pour allouer les ressources financières et les aides aux entreprises et aux travailleurs qui sont réellement touchés par les effets de la pandémie. Mais cela ne justifie en aucun cas ce temps très long pour décider car certaines mesures non encore prises ne demandant pas ou peu d’argent au Trésor public. C’est ce que nous allons voir plus loin.

Il faut savoir que dès l’irruption de la pandémie Covid-19 en Algérie, les autorités ont commencé à prendre des décisions pour éviter que l’économie nationale soit mise en péril. Il convient de rappeler ici que la Banque d’Algérie et l’Association des banques et établissements financiers (Abef) ont pris des mesures pour soulager les banques commerciales et les entreprises touchées par cette pandémie. Le 10 mars 2020, la Banque d’Algérie décide de réduire le taux de réserve obligatoire de 10 à 8% et de ramener le taux principal de refinancement ou taux directeur à 3,25%, puis en avril de baisser le taux de réserve obligatoire à 6% et de faire passer le taux directeur à 3%. Une instruction de la Banque d’Algérie d’avril dernier autorise le report des échéances au titre du rééchelonnement de dette. En un mot, les opérateurs ne sont pas tenus de rembourser leur dette pendant la période. La Banque d’Algérie a également procédé à un assouplissement des règles prudentielles, notamment la suppression de l’obligation de constitution de provisions, la réduction du seuil de coefficient de liquidité. Les banques sont dispensées également de constituer un coussin de sécurité. Toutes ces mesures sont destinées à augmenter les liquidités bancaires, à mettre à la disposition des entreprises des moyens financiers à des coûts raisonnables et de les soulager du paiement de leur dette (payer les échéances de dette). L’Abef a également dans la foulée demandé aux banques commerciales de reconduire les crédits d’exploitation pour faire face aux difficultés de trésorerie des entreprises touchées par la pandémie. D’autres mesures ont été prises en faveur des entreprises, le report du paiement des impôts, des cotisations sociales.



L’Etat a accordé une aide de 10 000 dinars pour les employés qui se sont retrouvés sans ressources durant la période de confinement. Mais toutes ces mesures accueillies avec satisfaction par les entreprises s’avèrent insuffisantes pour un large cercle d’experts.

Comme en Europe et aux Etats-Unis, une mesure complémentaire importante non encore prise, qui demande à court terme la mobilisation d’aucune ressource financière, s’avère la garantie de l’Etat pour les crédits destinés aux entreprises. Cette garantie accordée, les banques commerciales seront davantage incitées à accorder des crédits d’exploitation aux entreprises qui rencontrent des difficultés de trésorerie à cause des effets de la Covid-19. D’autres mesures restent pertinentes, celles de prolonger la possibilité de report des cotisations sociales et des impôts de remboursement de dette bancaire pendant toute la période de confinement total ou partiel et non pour une échéance seulement ou quelques mois. L’économiste Rachid Sekak souligne, rappelons-le, la nécessité de la new money comme mesure complémentaire, c’est-à-dire d’accorder de nouveaux crédits d’exploitation pour que les entreprises puissent faire face aux nouveaux besoins de trésorerie dus aux effets de la pandémie Covid-19. Il préconise également un filet social pour les chômeurs, le paiement des situations de travaux ou des prestations impayées par l’Etat, une aide pour les travailleurs de l’informel et les journaliers sans ressources financières en raison du confinement.

Le coût du plan de sauvegarde sera plus important si les mesures complémentaires de protection des entreprises tardent à voir le jour.

Ce qu’il faut souligner, c’est plus le temps passe pour prendre des décisions, plus le coût du plan de sauvegarde sera important : pertes de chiffre d’affaires plus importants et donc aggravation de la situation financière des entreprises touchées, plus grand nombre d’entreprises en faillite et plus grand nombre de chômeurs. Outre la question du financement de ce plan de sauvegarde qui se pose acuité, l’autre inconnue, rappelle l’économiste, est la durée de la pandémie. Car on peut parler de redressement de l’économie, alors que le nombre de personnes contaminées est en augmentation et une grande partie de la population du pays en confinement. On ne peut parler de relance de l’économie alors que la pandémie n’est pas vaincue. Mais il ne s’agit pas d’attendre. Il s’agit de préparer d’ores et déjà le redémarrage de l’économie, d’éviter que les entreprises soient en faillite ou en graves difficultés et que le pouvoir d’achat des travailleurs soient en berne une fois le processus de redémarrage de l’économie enclenché dès la fin du confinement total et partiel. Tel est l’enjeu principal du plan de sauvegarde de l’économie. L’équation reste simple : plus on hésitera à prendre des décisions courageuses, plus s’éloignera l’heure de la reprise de l’économie nationale et de la préservation du pouvoir d’achat des travailleurs, la reprise de la consommation étant l’un des axes de ce redressement économique. n