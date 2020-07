Josep Maria Bartomeu a entretenu le flou sur l’avenir de Quique Setién sur le banc du FC Barcelone, dans un entretien accordé à TV3. Le président du club catalan s’est également prononcé sur les dossiers Lautaro Martinez, Neymar et Lionel Messi qui vont animer le mercato estival.

En position défavorable dans la course au titre en Liga, le FC Barcelone se penche déjà activement sur la saison prochaine. Invité de l’émission « Onze » sur TV3 dimanche soir, Josep Maria Bartomeu, le président des Blaugrana, a fait le tour d’horizon de l’effectif pour l’exercice 2020-2021. A commencer par Quique Setién, l’actuel entraîneur du Barça, dont le statut a été écorné ces derniers jours. « Il dirigera l’équipe en Ligue des champions (en août). Notre volonté est d’honorer les contrats. Nous l’avons rencontré pour parler de la prochaine saison. Il sera probablement sur le banc.» Dans le même temps, Josep Maria Bartomeu a confirmé que Xavi s’y installerait à l’avenir. « Il sera l’entraîneur du Barça tôt ou tard, il en a les compétences. Il le souhaite. Il est chez lui. Ce n’est pas n’importe qui », a-t-il ajouté avant d’évoquer les dossiers chauds du mercato : Lautaro Martinez, Neymar et Lionel Messi.

« Agitateur du marché »

« Le marché de cet été sera très différent, a-t-il noté. Les grands clubs seront limités par des problèmes économiques, mais le Barça est toujours un agitateur du marché. Dans le cas de Lautaro, la négociation est arrêtée en ce moment, nous avons discuté avec l’Inter il y a quelques semaines. Mais ça ne se fera pas maintenant. Nous allons attendre la fin de la saison et nous étudierons à nouveau le dossier. » Concernant un éventuel retour de Neymar cet été, le président barcelonais s’est dit pessimiste. « Je ne pense pas que le PSG mette Neymar sur le marché », a-t-il souligné. Enfin, Bartomeu a rappelé que le club catalan allait tout faire pour prolonger le contrat de Lionel Messi. « Nous allons en rediscuter. Lionel est le meilleur joueur de l’histoire. Il est encore en pleine forme. Je n’ai pas de doute sur le fait qu’il continuera sa carrière au Barça. Son avenir est ici », a-t-il conclu. n

Articles similaires