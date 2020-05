Comme tout le monde, Quique Setién prend son mal en patience. Débarqué sur le banc du Barça en janvier dernier, l’entraîneur de 61 ans se «prépare» toutefois à une possible reprise de la Liga dans les prochaines semaines. «Mais la priorité absolue reste la santé de tous», a-t-il rappelé lors d’un entretien dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport hier, se montrant ainsi très prudent avant d’envisager un quelconque retour sur les terrains. En attendant, il a répondu à plusieurs questions mercato du quotidien transalpin. Extraits.



Neymar trop cher, Messi ne partira pas

Interrogé tout d’abord sur la possibilité de dépenser 222 millions d’euros pour Neymar, soit le montant de clause libératoire versé par le PSG en 2017, Setién s’est montré clair : «Non, je ne pense pas que quelqu’un peut dépenser autant aujourd’hui», a répondu le coach du Barça en prenant compte de la crise sanitaire actuelle. «Beaucoup de petits clubs sont pris à la gorge. Certaines équipes vivent à la limite et sont en crise dès la première secousse. Le football vit à un rythme qui est hors de contrôle», a-t-il ajouté.

Concernant l’avenir de Lionel Messi, qui disposerait d’une clause libératoire unilatérale en fin de saison, l’entraîneur espagnol n’a visiblement aucune crainte : «Messi et le Barça seront toujours unis. C’est comme ça et puis c’est tout. Leo est au Barça depuis 20 ans et personne ne comprendrait une situation de rupture. Sa clause n’est pas un cauchemar puisque cela n’arrivera pas.» Relancé dans la foulée sur les récentes turbulences entre le sextuple Ballon d’Or et une partie de la direction blaugrana, Setién explique que c’était quelque chose de «normal» qui peut arriver «dans les grands clubs».



Lautaro, un «grand» joueur

Malgré une crise institutionnelle et économique, le Barça semble toutefois avoir un grand objectif pour l’été prochain : Lautaro Martinez. Et Quique Setién le confirme plus ou moins au quotidien italien. «C’est un joueur important, un très grand joueur. Et le Barça est toujours interessé par les grands joueurs, assure-t-il. Mais en ces temps sans football, il y a nouveau nom chaque jour (…) Lautaro plaît à Messi ? Il faut lui demander. Blague à part, c’est évident que tous les bons joueurs intéressent le Barça. Tout comme la perspective de jouer avec Messi peut inciter beaucoup de joueurs à venir.»



Pas d’échange Pjanic – Arthur

Ces derniers jours, entre la presse espagnole et celle italienne, les rumeurs ont été insistantes concernant un possible échange entre le Barça et la Juve. Les deux joueurs au coeur du deal ? Arthur Melo et Miralem Pjanic. Mais après le récent démenti du premier, Setién lui a emboîté le pas ce vendredi. «Je parle souvent avec mes dirigeants et personne ne m’a jamais dit quelque chose à ce propos, explique-t-il. Arthur a déjà déclaré par deux fois qu’il voulait rester au Barça, et je le comprends. Je ferais la même chose à sa place (…) Ici, il a la possibilité de jouer aux côtés du meilleur joueur du monde. Et avec un grand entraîneur…» Enfin, un dernier mot sur Fabian Ruiz, actuellement au Napoli et passé sous les ordres de Sétien au Betis Séville. «Je l’ai entraîné un an et ce fut suffisant pour montrer qu’il était un très grand joueur au niveau extraordinaire, avec un potentiel énorme qu’il montra rapidement. Avec moi, il était à l’aise car je l’ai mis dans un contexte footballistique qui lui a fait du bien», se souvient-il. A en croire les médias espagnols, les deux hommes pourraient bien se retrouver au Barça. n

Articles similaires