Emmené par une MNM exceptionnelle, le club parisien a atomisé le Maccabi Haifa sur le score de 7 buts à 2. Pour le journal L’Équipe, ils étaient tout simplement déchaînés ! Un doublé de Mbappé, un doublé de Messi et un but de Neymar, le trio parisien a mis le feu au Parc des Princes. Paris, qualifié en 8ème grâce à ses stars, s’enflamme Le Parisien sur sa Une. Dans la même veine, Le Progrès écrit dans ses pages intérieures : Paris brille grâce à ses artificiers. Grâce à cette très large victoire, le PSG décroche son billet pour les 8èmes de finale de la Ligue des Champions et prend provisoirement la tête du groupe grâce à une meilleure différence de buts. La prestation des trois hommes de devant a impressionné l’Europe entière. Pour le journal espagnol Sport, ce trident n’a pas de prix. En Italie, le Corriere dello Sport évoque le spectacle du PSG et constate pour son plus grand bonheur que Messi a fait du Messi.



Haaland muet pour son retour

Manchester City et Dortmund qui se sont quittés en bons amis. Score nul et vierge 0-0. Pour son retour au Signal Iduna Park, Erling Haaland n’a pas fait trembler les filets. Pire, il est même sorti à la pause. Après la rencontre, le coach Pep Guardiola a expliqué que le Norvégien avait de la fièvre, d’où sa sortie prématurée. The Sun est taquin et s’interroge sur sa Une : Je vous manque ? Une double référence au come-back du cyborg et au penalty manqué de Riyad Mahrez comme vous pouvez le voir. Pour le Daily Express, Erling peine pour son retour. Le Daily Mirror constate qu’Haaland s’est montré humble avec son ancien club. De son côté, le quotidien allemand Bild constate qu’avec ce résultat, Dortmund peut voir plus loin.



Le retour de Ron

C’est le titre du Manchester Evening News. Le Portugais a été réintégré au groupe après avoir eu une discussion avec son coach Erik ten Hag. Les tensions semblent s’être apaisées et une titularisation du Portugais en Europa League ce jeudi face au Sherrif Tiraspol n’est pas à exclure. Exil terminé, se réjouit le Daily Star sur sa Une. Une bonne nouvelle pour CR7 qui va donc pouvoir se concentrer sur le terrain et uniquement le terrain. Le technicien néerlandais, de passage en conférence de presse hier avant le match face au Sheriff Tiraspol en C3, a évoqué le cas CR7. Ses propos sont relayés par le Manchester Evening News. « Oui, Cristiano sera dans l’équipe demain». Puis, il a été questionné sur son échange avec la star portugaise. «Ce n’était pas difficile. Nous avons répondu à toutes les questions. Il était absent pour un match et il est de retour dans l’équipe maintenant». Le dossier est clos. n

Articles similaires