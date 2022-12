Qualifié en quart de finale du Mondial au Qatar avec l’Argentine, ainsi qu’ex-aequo avec Morata et Gakpo au classement des meilleurs buteurs, Léo Messi est pourtant le joueur marchant le moins sur les pelouses qataries. Il a effectué 4625 pas durant le 1er tour. Pas vraiment étonnant quand on sait que Messi a cette capacité de surgir de sa boîte au moment où on l’attend le moins. Dans ce classement concocté par Prime Video, le podium est complété par respectivement, le Ghanéen Salisu avec 4525 pas et le Mexicain Lozano avec 4505 pas.

A noter la présence du champion du monde français, Antoine Griezmann, à la sixième place de cette liste avec 4446 pas. n

