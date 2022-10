Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a adressé lundi un message à l'occasion de la célébration du 68e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution de libération du 1er novembre 1954, dont voici la traduction APS: "Au nom de Dieu, Clément et Miséricordieux,Prière et paix sur son Messager, Concitoyennes, concitoyens, Allah a gratifié l'Algérie de jours mémorables reflétant son glorieux parcours qui sont autant de haltes pour témoigner de la fidélité aux épopées des chouhada qui, attachés à la Déclaration de Novembre, ont répondu à l'appel de la liberté et de la dignité. Animé d'une foi en la victoire, notre peuple a mené, sous la bannière du Front de libération nationale et de l'Armée de libération nationale, une lutte armée implacable. En dépit de la machine de répression et de persécution mobilisée par la France coloniale et la folie de la destruction massive à travers la politique de la terre brûlée, les révolutionnaires algériens libres ont résisté, pendant plus de sept ans d'une guerre implacable et disproportionnée, contredisant ainsi les pronostics qui misaient sur l'essoufflement de la glorieuse Révolution de libération, laquelle est devenue, grâce à une résistance épique et la détermination à arracher la victoire éclatante ou tomber en martyr, un exemple de dévouement et de sacrifice au service des valeurs de liberté et de dignité. L'Algérie de la prospérité et de la croissance, pour la liberté, l'indépendance et l'unité de laquelle les chouhada et les moudjahidine se sont sacrifiés, n'est pas une simple aspiration. Elle est, présentement, notre objectif stratégique, autour duquel nous nous mobilisons tous, dans la nouvelle Algérie, avec une foi inébranlable dans les capacités et les énormes potentialités de la nation, qui ont été entravées par les dépassements et les dérives cumulés pendant de longues années. En dépit du temps et des efforts qu'elle a requis pour restaurer l'autorité de l'Etat et imposer la suprématie de la loi, la lutte contre les dépassements n'a pas entravé la volonté du changement et n'a point influé sur le respect rigoureux de nos engagements, pour engager notre pays sur la voie de la relance économique et le développement durable à travers toute l'Algérie pour lui permettre de retrouver sa place dans les fora régionaux et internationaux et d'accomplir, partant, le rôle pivot qui est sien dans la région et à travers le monde. Il convient dans ce contexte et en cette occasion historique, de féliciter le peuple algérien, généreux et hospitalier, attaché à la solidarité arabe, qui accueille chaleureusement ses hôtes parmi les participants au 31e sommet du Conseil de la Ligue des Etats arabes. Nous nous félicitons de célébrer avec nos frères arabes, dans leur pays et parmi leurs frères, ce jour glorieux où nous nous remémorons, à leur côtés, les principes et les idéaux du message de Novembre, humanitaire et noble, et à travers lequel nous renouvelons la fidélité aux lourds sacrifices endurés par le peuple algérien avec honneur et fierté, jusqu'à ce que l'étendard de la liberté et de l'indépendance soit hissé haut dans notre ciel nous permettant aujourd'hui de nous recueillir, sous ses couleurs, à la mémoire de nos vaillants martyrs et saluer les fidèles moudjahidine, qu'Allah leur accorde santé et longue vie. Vive l'Algérie Gloire à nos martyrs Que la paix, la clémence, et la bénédiction d’Allah soient sur vous".

Articles similaires