Les laboratoires Merinal, une entreprise 100% algérienne, fondée par le Dr Nabil Mellah, annonce l’ouverture prochaine du «plus grand complexe pharmaceutique en Algérie», dont l’entrée en production est prévue pour 2022 avec l’ambition de «réduire considérablement la facture nationale d’importation de médicaments, tout en renforçant ses capacités d’exportation», souligne l’entreprise pharmaceutique dans un communiqué parvenu à la Rédaction.

Il est ainsi précisé que ce nouveau complexe, dont l’état d’avancement est à 85%, s’étale sur une superficie de 15 000 m² et est appelé à produire, à terme, plus de 150 millions d’unités par an et à couvrir plusieurs spécialités pharmaceutiques dans différents domaines thérapeutiques.

Ce nouveau complexe pharmaceutique a été conçu par Merinal, en partenariat avec PharmAccess, en conformité avec les standards de qualité nationaux et internationaux. Il s’insère dans la stratégie nationale qui vise à développer la production de médicaments en Algérie pour faire baisser la facture d’importation et à promouvoir l’exportation.

Il est ainsi rappelé que l’entreprise a entamé des opérations d’exportation dès l’année 2007 et, depuis, a étendu sa présence dans dix pays ; ses produits sont en cours d’enregistrement dans de nombreux autres.

Il est également rappelé dans le communiqué qu’aujourd’hui, les laboratoires Merinal commercialisent annuellement près de 60 millions de boîtes de médicaments comptant près de 77 présentations dans 9 domaines thérapeutiques et emploie plus de 1 000 collaborateurs pour accompagner au quotidien les praticiens de la santé.S.B.

