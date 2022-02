A l’exception de la pomme de terre, dont le prix est élevé, et la tomate en baisse, la mercuriale reste marquée, ces derniers jours, par une certaine stabilité. Autre constat de terrain, le négoce au niveau des marchés de gros des fruits et légumes est en déclin dû en partie au faible volume d’achat des détaillants qui se justifie par des méventes sur leurs étals.

Par Bouzid Chalabi

Un état des lieux sur lequel les responsables de deux grands marchés en fruits et légumes, à savoir les Eucalyptus et Attatba, qui approvisionnent les marchés de proximité du Grand-Alger, affirment que cela n’a rien d’étonnant. Pour Réda Ameur, approché par Reporters hier, les «mandataires du marché de Attatba enregistrent depuis quelques jours une baisse de leur chiffre d’affaires au quotidien, «non parce que leurs carrés respectifs ne sont pas assez fournis mais pour la simple raison que les détaillants ont décidé de limiter leurs achats. Ces derniers évoquant de surcroît une clientèle de plus en plus adepte à limiter les emplettes en produits frais». Toujours d’après ce responsable, c’est du côté des mandataires versés dans le négoce de la pomme de terre que l’on chôme le plus du fait que les détaillants sont de moins en moins nombreux depuis que le tubercule leur est proposé à 105 DA/kg, quant aux autres, c’est par petites quantités, car ils pensent la céder à au moins 135 DA à leur clientèle qui n’aura pas d’autres choix car le tubercule est indispensable dans le quotidien de consommation des foyers. Et se résoudre à réduire en volume leurs achats de pomme de terre qui ne va pas dépasser la somme de 300 DA consacrés au tubercule car il faudra aussi s’approvisionner en d’autres produits maraîchers.

La carotte, l’oignon, la betterave et la courgette sont affichés respectivement en gros à 35 DA/kg, 30 DA/kg, 40 DA/kg et 100 DA/kg, tout en ajoutant la marge bénéficiaire du détail, on imagine facilement que les pères de famille vont réfléchir par deux fois sur les quantités achetées.» Toujours d’après Réda Ameur, «seul satisfecit pour les consommateurs, c’est le prix de la tomate qui a considérablement baissé». Expliquant par là «l’offre de ce fruit est importante ces jours-ci au niveau des marchés de gros au point où les mandataires la cèdent à partir de 30 DA le kilogramme quand elle est de bonne qualité». C’est le même son de cloche chez un responsable du marché des Eucalyptus, approché par nos soins, ajoutant par ailleurs que les mandataires face aux méventes cassent leurs prix «mais par moment cela ne suffit pas, tant les détaillants ont décidé de limiter le volume de leur approvisionnement» rapporte-t-il. Notons, par ailleurs, que pour ce qui est des fruits, dans ce registre, d’après nos locuteurs, l’orange d’arrière saison occupe grandement le carré des mandataires avec une moyenne de prix de 150 DA quand il s’agit de la variété Thomson. A propos de la banane, Reda Medar nous apprend, qu’à son grand étonnement, le ministère du Commerce vient d’interdire la vente de ce fruit au niveau des marchés de gros des fruits et légumes. Une décision qu’il juge incompréhensible, avançant par là «une mesure qui s’est vite traduite par une rapide surenchère du prix au kilogramme de la banane qui est proposé, depuis samedi dernier, à 430 DA/kg». Abondant dans ce sens, «la vente de la banane en gros n’est autorisée qu’au niveau des hangars d’entreposage ou plus précisément les chambres froides, c’est ce qui explique qu’on la retrouve à la vente aux abords des marchés de gros». Pour ce dernier, «on a encouragé ainsi la vente informelle de ce fruit créant un marché parallèle côtoyant les marchés licites». Et de nous apprendre dans la foulée que les services de sécurité opèrent des contrôles se soldant souvent par des saisies des caisses étalées très proches de la chaussée. «Cela ne va pas suffire pour éradiquer le marché informel de la banane jouxtant les marchés de gros». «La solution idoine serait de revenir à l’ancienne pratique, autoriser la vente de la banane dans l’enceinte des marchés de gros», a enfin préconisé notre locuteur.