Alors que Feyenoord Rotterdam (Pays-Bas) insiste pour le recruter en provenance du FC Twente, le transfert aurait peu de chance d’aboutir. En effet, selon la presse néerlandaise, l’actuel club de Ramiz Zerrouki n’est pas disposé à le laisser filer.

Est-ce une manœuvre pour le bloquer ou pour faire monter son prix ? On ne peut rien affirmer encore. Mais le FC Twente n’est pas prêt à céder son international algérien facilement. Sur le plan contractuel, il reste deux années de contrat au milieu de terrain Dz. L’offre de Feyenoord avoisinerait les 8 millions d’euros mais le prix de vente du Fennec serait fixé à 10 millions d’euros par sa direction. Un prix jugé excessif par les Rotterdamois. Le challenge intéresse fortement Zerrouki puisque son éventuel prochain club va disputer l’UEFA Europa League. Surtout que le FC Twente ne jouera pas de compétition européenne de l’UEFA Conference League après son élimination face à la Fiorentina. Pour celui qui compte 16 sélections avec l’Algérie, la frustration sera doublée si jamais son transfert venait à capoter. En tout cas, le club de Rotterdam compte bien le faire signer. Et il pourrait revoir son offre à la hausse dans les jours à venir. Il est clair qu’évoluer dans un team engagé dans un tournoi continental lui donnera un peu plus d’exposition et lui fera passer un cap. Affaire à suivre.

