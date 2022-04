Une histoire sans fin. Depuis un an maintenant, le feuilleton Raheem Sterling agite Manchester City en coulisses. En effet, l’international anglais et les Skyblues ne parviennent pas à s’entendre au sujet d’une prolongation de contrat, sachant que le bail du joueur prend fin en juin 2023. L’année dernière, les Citizens avaient essuyé plusieurs refus de la part du clan Sterling. Il faut dire que le footballeur de 27 ans n’avait pas du tout apprécié que son nom circule comme possible monnaie d’échange pour le transfert de son compatriote Harry Kane.



Il est en position de force

Finalement, le joueur de Tottenham n’est pas venu et Sterling est resté. Ce, malgré le fait que les pensionnaires de l’Etihad Stadium l’aient placé sur la liste des transferts et qu’ils l’aient notamment offert au FC Barcelone. Un an plus tard donc, on en est toujours au même stade entre les deux parties sauf que le natif de Kingston est en position de force puisqu’il n’a plus qu’un an de contrat. Conscients de cela, les dirigeants mancuniens ont continué à multiplier les propositions ces derniers mois avec à la clé un contrat longue durée.

Mais cela n’a pas fait plier le clan Sterling qui veut dicter sa loi. En novembre dernier, le joueur, courtisé par le Barça, avait même laissé entendre qu’un départ ne serait pas pour lui déplaire. « En tant que joueur anglais, tout ce que je connais, c’est la Premier League et j’ai toujours pensé qu’un jour j’aimerais jouer à l’étranger et relever ce défi… Je devrais en fait apprendre quelques langues différentes. (…) S’il y avait une opportunité d’aller ailleurs, je serais ouvert à cela à ce stade de ma carrière. Le football est la chose la plus importante pour moi.»



Le ras-le-bol

Malgré cette sortie, Guardiola, qui avait milité publiquement pour qu’il reste, et les Skyblues étaient toujours convaincus de pouvoir prolonger le footballeur auteur de 14 buts et 6 passes décisives en 41 apparitions toutes compétitions confondues cette saison. Sa bonne relation avec l’entraîneur et son retour en grâce poussaient les Mancuniens à y croire. Mais ce mardi, The Sun douche à nouveau les espoirs des Anglais. En effet, la publication britannique révèle que Raheem Sterling a suspendu les discussions avec son club au sujet de son avenir. Comme l’année dernière, il s’interrogerait toujours sur son rôle et sa place dans l’équipe avant de signer un contrat à long terme. Il suivrait d’ailleurs de très près le dossier Erling Haaland. Ce n’est pas un secret, les Citizens veulent faire du Norvégien la nouvelle star de leur attaque. Un point qui fait douter Sterling, qui veut se sentir important pour l’équipe. Les prochaines semaines risquent donc d’être décisives pour l’Anglais, qui est d’ailleurs ciblé par l’AC Milan. Une piste qui n’est pas prioritaire à ses yeux. Le feuilleton Sterling continue donc à Manchester City, où on commence sérieusement à perdre patience et être agacé par son petit jeu. La suite au prochain épisode…

