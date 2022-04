À l’instar de Kylian Mbappé et Erling Haaland, le feuilleton concernant l’avenir de Robert Lewandowski (33 ans) pourrait rapidement toucher à sa fin. Sous contrat jusqu’en juin 2023, l’attaquant international polonais (129 sélections, 75 buts) n’a toujours pas prolongé avec les Bavarois. De quoi alimenter les rumeurs d’un possible départ en Catalogne où son nom est régulièrement associé à celui du FC Barcelone, prêt à tout pour s’offrir un buteur de classe internationale. Si un accord a même été annoncé entre le clan du numéro 9 du Bayern et les Blaugranas pour la saison prochaine, le directeur du football du club catalan, Mateu Alemany, avait cependant tenu à nier cette information. Une sortie médiatique qui laisse malgré tout l’avenir de la star bavaroise en suspens.

Au milieu de ce scénario incertain, son épouse Anna assurait même, via une story publiée sur son compte Instagram, que le gamin de Warszawa apprenait actuellement l’espagnol. Autant de facteurs poussant l’attaquant du Rekordmeister vers le club barcelonais. «Je n’ai jamais eu l’impression qu’il voulait partir. Il parle beaucoup de tactique et il donne toujours l’impression qu’il est intéressé. Mais c’est un peu normal de penser à votre avenir, en particulier quand vous êtes au club depuis si longtemps», tempérait pourtant son entraîneur Julian Nagelsmann, confiant quant à la fidélité de son protégé. Et selon les dernières informations de Mundo Deportivo, publiées dans son édition du jour, l’actuel leader de Bundesliga a d’ailleurs décidé de prendre les choses en main.

Le Barça attend son heure pour Lewandowski !

Dans cette optique, le média catalan indique que le Bayern Munich souhaite reprendre les négociations avec Lewandowski pour prolonger son contrat et qu’une rencontre avec le footballeur et son agent Pini Zahavi est prévue dans les prochaines semaines pour trouver une solution. En revanche, les dirigeants bavarois ne seraient prêts à offrir qu’une saison supplémentaire, là où l’actuel meilleur buteur du championnat allemand en espère au moins deux pour rester à Munich. Une situation qui n’est pas sans rappeler celle actuellement vécue par Mohamed Salah du côté de Liverpool. Quoi qu’il en soit, ce sommet prévu entre le clan Lewandowski et le Bayern apparaît, aujourd’hui, comme décisif et déterminera si le buteur de 33 ans poursuivra l’aventure au Bayern ou décidera de voguer vers de nouveaux horizons.

En attendant, le Barça reste à l’affût, mais a d’ores et déjà conscience que l’opération ne sera pas des plus simples pour attirer celui qui totalise 47 buts et 4 passes décisives en 41 matches, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. En proie à des finances resserrées, la direction catalane garde, par ailleurs, un œil sur l’avenir d’Erling Haaland qui semble, quelque peu, s’éloigner de Manchester City mais donnerait toujours sa préférence aux Merengues. Une chose est sûre, d’ici à quelques semaines, la planète football devrait être définitivement fixée sur le choix final de Monsieur Robert Lewandowski.