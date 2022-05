Le directeur du football du Barça, Mateu Alemany, a fait un point sur le prochain mercato du club culé. L’occasion de répondre aussi au sujet d’un éventuel retour de Lionel Messi. Dimanche, le FC Barcelone n’a pas pu faire mieux qu’un match nul (0-0) face à Getafe. Pas grand-chose donc à se mettre sous la dent pour la presse catalane, qui a quand même pu se rattraper avec le mercato. Un sujet qui agite le club en coulisses. Les dirigeants espagnols vont se réunir cette semaine avec Xavi pour avancer sur le prochain mercato, primordial pour aider les Blaugranas à retrouver les sommets. Avant-hier soir, Mateu Alemany, le directeur du football, a fait un point sur les sujets brûlants. Concernant l’avenir de Frenkie de Jong, qui serait poussé vers la sortie et proche de rejoindre Manchester United, il a confié : «c’est un joueur de grande qualité et très important. On verra au cas par cas. Il n’y a pas de décision prise». Au sujet de Robert Lewandowski, qui va partir en guerre avec le Bayern Munich selon les médias catalans, il a précisé : «il n’y a rien de fait. Nous respectons les joueurs qui ont un contrat avec un autre club. Le mercato sera long».



Le clan Messi est fixé

Il a aussi répondu aux questions entourant un possible retour de Lionel Messi. Il y a deux jours, le père de l’Argentin, parti libre au PSG il y a un an, a lâché une bombe. Présent à Barcelone, il a confié : «j’espère que Messi reviendra à Barcelone un jour». De quoi enflammer la presse ibérique et les supporters qui rêvent d’un retour de la Pulga. Mais qu’en pense le FC Barcelone ? Interrogé par Sport, Mateu Alemany s’est montré clair.

«Je ne suis pas au courant des déclarations et je suppose que s’ils ont quelque chose à dire, ils nous le diront». De son côté, le président Joan Laporta, questionné par Deportes Cuatro, a lâché : «si je voudrais avoir Messi à nouveau au Barça ? Oui, bien sûr». Mais un retour de Messi semble impossible d’autant qu’il compte bien aller au bout de son contrat à Paris, qui prend fin en 2023. El Chiringuito précise d’ailleurs qu’une grande partie des supporters ne verrait pas un retour de l’Argentin d’un bon œil. Affaire à suivre…

