Au lendemain du rendez-vous entre son père et Josep Maria Bartomeu, le président du Barça, Lionel Messi se serait convaincu d’honorer sa dernière année de contrat. En échange d’une prolongation, la direction de son club lui proposerait une clause libératoire moins élevée.

L’épilogue du feuilleton se dessine doucement. Malgré ses envies d’ailleurs, malgré sa volonté de quitter son club de toujours, Lionel Messi semble se faire une raison : le Barça ne le laissera pas partir pour moins du montant de sa clause libératoire, soit 700 millions d’euros. Au lendemain du rendez-vous entre Jorge Messi, son père, et Josep Maria Bartomeu, le président du club catalan, les médias espagnols confirment la grande possibilité de voir rester le sextuple Ballon d’Or.



Clause revue à la baisse

«Le Barça est modérément optimiste», indique par exemple Mundo Deportivo, qui n’exclut pas un possible retour de la Pulga à l’entraînement dans les prochains jours. Mieux, les dirigeants blaugrana auraient décidé de ne pas sanctionner le joueur pour son absence à la reprise et notamment aux tests PCR. Pour le quotidien, l’essentiel est ailleurs : «Le Barça est de plus en plus convaincu que Leo Messi finira par faire marche arrière et qu’il continuera avec lui cette saison».

Du côté de Madrid et Marca, on confirme la tendance… tout en évoquant l’avenir. Selon le média madrilène, le Barça propose à Messi, dont le contrat expire le 30 juin 2021, une prolongation jusqu’en 2022. Avec une donnée capitale : une clause libératoire «abordable» pour permettre un éventuel départ l’été prochain. Mais d’ici là, les élections auront eu lieu et un nouveau président aura été nommé du côté du club catalan. De quoi changer la donne ?



Une clause libératoire «inexistante»

Par ailleurs, le clan Messi répond à LaLiga. Alors que l’instance avait assuré que tout club désirant s’offrir Lionel Messi devait payer la clause libératoire figurant dans son contrat, à savoir 700 millions d’euros, le père et représentant du joueur, Jorge, a diffusé un communiqué assurant que celle-ci ne serait plus valable si La Pulga décidait de quitter le club de manière unilatérale. «LaLiga n’effectuera pas la procédure de visa préalable pour le joueur à retirer de la fédération s’il n’a pas préalablement payé le montant de ladite clause», avait ainsi affirmé l’instance espagnole. Le montant de cette clause s’élève à 700 millions d’euros.

Mais, hier, alors que Lionel Messi doit communiquer publiquement sur son avenir, c’est son père et agent qui a fait une première sortie remarquée. Jorge Messi a publié un long communiqué dans lequel il explique que la clause de 700 millions d’euros n’est pas valable. Le clan de l’argentin assure dans ce même communiqué qu’il est stipulé dans le contrat du joueur avec le club catalan que «cette indemnisation ne s’appliquera pas si la résiliation du contrat sur décision unilatérale du joueur prend effet à partir de la fin de la saison sportive 2019-2020». En d’autres termes, le clan Messi estime que La Pulga ne peut être retenue par la Liga.

Quelques minutes après la publication du communiqué de Jorge Messi, la Liga a diffusé sa réponse au clan de l’Argentin. Et elle campe sur ses positions : «Cette dite réponse souligne et confirme une interprétation hors contexte et éloignée des termes du contrat en question, raison pour laquelle LaLiga réitère les propos adressés lors du communiqué publié le 30 août passé», lit-on dans le communiqué. Le bras de fer continue. n

Articles similaires