Cet été, le PSG a frappé très fort en accueillant Sergio Ramos. Et si cela permettait de débloquer l’arrivée de Cristiano Ronaldo ? Il y a quelques mois encore, cela était inconcevable et pourtant. A 35 ans, Sergio Ramos a bel et bien quitté le Real Madrid, n’ayant pas réussi à se mettre d’accord avec sa direction pour prolonger. Libre, l’Espagnol a alors filé au PSG, où il viendra épauler Marquinhos et Presnel Kimpembe en défense centrale. Avec Ramos, Leonardo a là frappé très fort sur le marché des transferts et grâce au défenseur central, un autre coup pourrait être possible.



Un argument pour Cristiano Ronaldo ?

En effet, pour Denis Balbir, l’arrivée de Sergio Ramos soulève quelques questions. Et pour But, il a émis l’idée que cette arrivée puisse être un argument pour convaincre un certain Cristiano Ronaldo : « Je pense que Sergio Ramos peut-être un coup pour attirer un joueur comme Cristiano Ronaldo par exemple. Le PSG a déjà tenté des coups par le passé avec Buffon et Beckham, même si Ramos est sans aucun doute plus en forme qu’eux. Mais quand on voit la charnière Kimpembe-Marquinhos, on peut légitimement se poser des questions. J’ai du mal à comprendre l’intérêt, contrairement à Donnarumma ».

