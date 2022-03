Si le FC Barcelone semblait être le principal rival du Paris Saint-Germain en Espagne, la donne a bien changé ces derniers mois. Désormais, l’ennemi ibérique n’est autre que le Real Madrid. Depuis l’été dernier et le feuilleton Kylian Mbappé, puis l’affaire de la Super League et cette double confrontation qui a énervé Nasser al-Khelaïfi et Leonardo, la relation entre les deux directions, qui était un temps plutôt fluide voire même amicale, est désormais très tendue…

Et tout indique que cela va continuer pendant un bon moment, notamment parce que les Franciliens et les Madrilènes sont opposés dans deux dossiers sur le mercato. Il y a tout d’abord le cas Paul Pogba, dans le viseur des deux clubs. Et selon le quotidien Marca, dans cette histoire, c’est le PSG qui est en pole position. « Une attaque qui donne envie, mais ça ne suffit pas », explique le journal espagnol, qui ajoute que la direction parisienne est consciente qu’elle doit renforcer son entrejeu.

Un joli duel

Le Paris Saint-Germain serait donc l’équipe la mieux placée pour enrôler La Pioche au moment où on écrit ces lignes, et ce n’est pas tout. Les deux formations ont aussi passé la seconde pour Aurélien Tchouaméni. Un deuxième cas qui risque de créer encore plus de tensions, puisqu’il est considéré comme stratégique pour les deux écuries. Le média évalue le joueur à 60 millions d’euros.

De quoi confirmer les informations qui circulent au sujet de l’ancien Bordelais, dont 20% du transfert terminera dans les caisses des Girondins. Reste donc à voir où voudra jouer le joueur, mais une chose est sûre, tant le Santiago Bernabéu que le Parc des Princes lui tendent les bras…

