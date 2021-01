Moussa Dembélé devrait bien filer à Madrid. Selon TF1, Lyon et l’Atlético ont trouvé un terrain d’entente en vue d’un prêt de l’attaquant pour les six prochains mois. Visiblement, Lyon et l’Atlético n’ont pas tergiversé. Samedi soir, après le nul arraché par l’OL sur la pelouse de Rennes, Juninho avait assuré à nos confrères de Téléfoot qu’aucun accord n’avait été trouvé avec le club madrilène en vue d’un prêt de Moussa Dembélé. Hier, pourtant, TF1 affirme que Gones et Colchoneros ont trouvé un terrain d’entente.

Dembélé pourrait ainsi filer en capitale espagnole dès lundi afin de passer sa visite médicale et signer son nouveau contrat. L’attaquant formé au Paris Saint-Germain devrait s’engager pour six mois, sous la forme d’un prêt. L’OL aurait tout de même assuré ses arrières, puisqu’une option d’achat fixée à 35 millions d’euros aurait été assortie au deal.

Pour rappel, Dembélé s’était engagé avec l’OL en août 2018 lors d’un transfert à 22 millions d’euros. Après deux saisons de haut vol avec le Celtic, l’attaquant de 24 ans n’a jamais apporté pleine satisfaction à Lyon. Ces six derniers mois, il a souvent été barré par le trio composé de Memphis Depay, Tino Kadewere et Karl Toko Ekambi. A l’Atlético, il devra notamment faire face à la concurrence de Luis Suarez.

Liverpool : la prolongation de Salah, pas la priorité ?

Alors qu’il est très souvent annoncé partant ces dernières semaines et que Jurgen Klopp expliquait encore compter sur l’international Égyptien pour les prochaines saisons, Mohamed Salah ne serait pas contre de prolonger son contrat avec les Reds. De son côté, Liverpool ne semble pas presser de verrouiller son ailier. Selon les informations de Sky Sport, le club aurait d’autres priorités avant de conclure un nouveau bail avec l’attaquant de 28 ans à qui il reste encore 2 ans et demi de contrat. Le club de la Mersey se concentrerait d’abord sur le dossier de son milieu Wijnaldum, qui a de sérieuses touches avec le Barca de Ronald Koeman, ces dernières semaines. Il faudra encore patienter pour l’homme aux 13 buts en 16 matches de Premier League cette saison.